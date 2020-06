Amazons klimaatspagaat: een nieuw groen fonds, maar ook meer uitstoot

Een nieuw fonds van webgigant Amazon gaat 2 miljard dollar (omgerekend een kleine 1,8 miljard euro) investeren in bedrijven in onder meer de energie–, voedsel– en transportsector, die bijdragen aan oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan. Dat maakte het techbedrijf van topman Jeff Bezos woensdag bekend.

Het investeringsfonds maakt van Amazon – met een beurswaarde van ruim 1.300 miljard dollar een van de grootste bedrijven ter wereld – in een klap óók een van de grootste durfkapitalisten in groene technologie. Bezos maakte eerder al bekend 10 miljard dollar (8,8 miljard euro) van zijn privégeld beschikbaar te stellen om klimaatverandering tegen te gaan. „De aarde is het enige wat we allemaal gemeen hebben. Laten we de aarde samen beschermen”, aldus Bezos bij de bekendmaking van zijn ‘Bezos Earth Fund’ in februari.

Lees ook deze achtergrond: Amazon-topman Jeff Bezos: hypocriet of weldoener?

Tegelijkertijd neemt de ecologische voetafdruk van Amazon, dat jaarlijks verantwoordelijk is voor de bezorging van honderden miljoenen pakketjes, jaar in jaar uit toe. In 2019 stootte het bedrijf 51 miljoen ton CO 2 , uit. Dat is een stijging van 15 procent vergeleken met het jaar ervoor.

De coronacrisis heeft Amazons voetafdruk alleen maar vergroot. De techgigant nam dit jaar honderdduizenden werknemers extra aan om de door de wereldwijde lockdowns toegenomen vraag naar pakketbezorging aan te kunnen.

Klimaatbelofte

Het nieuwe investeringsfonds is een rechtstreeks gevolg van de ‘klimaatbelofte’ die Bezos vorig jaar in september deed. Dat deed hij onder zware druk van een deel van zijn werknemers, dat zich verenigd heeft in actiegroep ‘Amazon Employees for Climate Justice’.

Zij demonstreren, nog steeds regelmatig om een ambitieuzer klimaatbeleid en betere werkomstandigheden voor elkaar te krijgen, vooral in de distributiecentra. De leiders van deze actiegroep, Maren Costa en Emily Cunningham, zijn door Amazon ontslagen, wegens het „aanhoudend overtreden van interne richtlijnen”.

Toch hebben de protesten wel effect gehad. Tijdens de laatste kwartaalresultaten meldde Bezos dat hij 4 miljard dollar vrijmaakt om te investeren in de veiligheid in de magazijnen. Amazon heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2040 CO 2 -neutraal te werken. Het bestelde onder meer honderdduizend elektrische bestelbusjes, om in elk geval het laatste stukje van de bezorging duurzamer te kunnen doen.

Lees ook een interview met Amazon-actieleider Maren Costa: ‘Ze proberen ons stil te krijgen’

Daarnaast moeten Amazons gebouwen, vervoermiddelen en datacentra in 2030 volledig op duurzame energie draaien, beloofde Bezos. Dat laatste verwacht Amazon inmiddels al in 2025 te bereiken, vanwege de grote investeringen van het bedrijf in zon- en windparken. Amazon concurreert met name met Microsoft en Google om locaties – ook in Nederland – waar de bedrijven hun met groene stroom gevoede datacentra neer kunnen zetten. Zo kunnen ze tegelijkertijd in de behoefte aan data-opslag voorzien, en de eigen groene doelstellingen behalen.

Het is maar de vraag of door het nieuwe fonds de kritiek op Amazon zal doen verstommen. Amazon Employees for Climate Justice liet al eerder weten dat Amazon niet pas in 2040, maar in 2030 volledig CO 2 -neutraal zou moeten werken. Daarnaast zou Amazon volgens de actiegroep meer moeten investeren in de woongemeenschappen rond distributiecentra, die worden getroffen door de luchtvervuiling die deze met zich meebrengen.