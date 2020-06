Achttien autobranden in twee maanden in Leidschendam

In de nacht van dinsdag op woensdag is in Leidschendam opnieuw een auto in brand gestoken. Het is de achttiende keer dat dit gebeurt in de stad sinds 25 april, bevestigt de politie woensdag tegenover NRC. Het is al langere tijd onrustig in verschillende wijken van de Zuid-Hollandse plaats.

Over de reden voor de onrust wil de politie zolang een onderzoek naar de toedracht van de branden loopt geen uitlatingen doen. De meeste autobranden vonden plaats in de periode van eind april tot eind mei, waarin het op de Leidschendamse straten algeheel onrustig was. Begin juni leek de rust even wedergekeerd, maar de afgelopen vijf dagen zijn er weer vier auto’s in brand gestoken.

Wel zijn meerdere maatregelen getroffen. Zo zijn er meer camera’s opgehangen en is er meer politie „zowel zichtbaar als onzichtbaar” op straat. Half mei kreeg een groep van zes personen bovendien een gebiedsverbod opgelegd vanwege de onrust. Ook heeft de gemeenteraad in mei een motie aangenomen om politie preventief te laten fouilleren - waar agenten overigens nog geen gebruik van maken. De lokale CDA-fractie riep in die maand bovendien op tot een avondklok vanwege de onrust, maar daarvoor was niet genoeg steun onder andere partijen.

Schade en angst

De politie vermoedt dat er een verband bestaat tussen de branden, maar het is nog niet duidelijk welk verband dat is. De politie heeft getuigen en betrokkenen de afgelopen weken meerdere malen gevraagd zich te melden, maar heeft nog weinig tips ontvangen.

Burgemeester van Leidschendam Klaas Tigelaar zei vorige week de hoogste prioriteit aan de brandstichtingen te geven. „Het is ontzettend vervelend en onacceptabel dat er opnieuw een auto in vlammen is opgegaan. Naast de materiële schade zorgt dit voor angst en ongerustheid onder onze inwoners.”