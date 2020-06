Wie zijn de K-popfans die Trumps bijeenkomst hinderden?

Voor een president die prat gaat op zijn uitverkochte zalen trok de rally van de Amerikaanse president Donald Trump van afgelopen zaterdag, zijn eerste grootschalige campagnebijeenkomst sinds de uitbraak van het coronavirus in het land, veel minder mensen dan verwacht. In de Amerikaanse pers en op sociale media werd hier een opvallende verklaring voor gegeven: tieners, of specifieker, fans van het populaire Zuid-Koreaanse muziekgenre K-pop, zouden de bijeenkomst hebben gesaboteerd.

K-pop (afkorting voor ‘Korean pop’) is een mix van verschillende genres, van pop tot hiphop, uitgevoerd door boy- en girlbands die wereldwijd furore maken. K-popfans hadden zich voorafgaand aan Trumps verkiezingsbijeenkomst op onlineplatforms zoals TikTok massaal aangemeld zonder de intentie om op te komen dagen.

Het stadion in Tulsa, Oklahoma, waar de rally werd gehouden had een capaciteit van ongeveer 19.000 mensen, maar er waren naar schatting uiteindelijk 6.200 mensen aanwezig. Er zouden meer dan een miljoen onlineaanmeldingen zijn geweest. Of de K-popfans die opgeklopte verwachtingen hebben veroorzaakt, is nog onduidelijk. Het campagneteam van Trump stelt dat de actie niet veel effect had.

Zware klap

Niet iedereen denkt daar zo over. Volgens de vooraanstaande Republikeinse politieke strateeg Steve Schmidt deelden de tieners „een zware klap” uit aan de president. Het Democratische Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez, een vooraanstaande politieke tegenstander van Trump, bedankte hen zelfs, op Twitter: „K-popfans, we waarderen jullie bijdrage in de strijd voor rechtvaardigheid”.

De fans haalden eerder deze maand ook al het nieuws met onlineactivisme. Nadat eind mei de Black Lives Matter-protesten in de VS waren uitgebroken, riep het politiekorps van de stad Dallas burgers op om in de misdaadpreventie-app iWatch Dallas video’s te delen van vernielingen door demonstranten. Hierop bestookten K-pop-fans de applicatie met niet-gerelateerde video’s en gaven ze iWatch Dallas massaal lage beoordelingen in de App Store. Een week later claimden fans van de K-popgroep BTS, alias Bangtan Boys, dat zij een miljoen dollar hadden opgehaald voor de BLM-beweging.

Brigade

De online-K-popbrigade roert zich ook buiten de VS. Toen er afgelopen oktober in Chili grootschalige protesten tegen de regering uitbraken, wees de Chileense overheid naar de K-popfans als onlineonruststokers.

Dat de K-popfans zich de woede van overheden op de hals halen, laat zien dat hun onlineslagkracht aanzienlijk is. „Het is een van de redenen dat K-pop überhaupt wereldwijd zo populair is geworden”, vertelt CedarBough Saeji, gasthoogleraar Aziatische Taal & Cultuur aan de Universiteit van Indiana, aan de telefoon vanuit haar kantoor in Bloomington. Saeji richt zich in haar onderzoek onder meer op de Koreaanse popcultuur.

Fans gebruiken al jaren sociale media om hun artiesten te promoten, door gecoördineerd hashtags op Twitter trending te maken, en ze zo in hitlijsten omhoog te brengen. K-popvideo’s van bands als BTS, EXO en Monsta X worden geregeld meer dan honderden miljoenen keren bekeken op YouTube. Tijdens de wereldtournee van BTS vorig jaar werden op één dag meer dan 300.000 tickets verkocht.

De fangemeenschap van BTS omschrijft zichzelf als een army. Hoe groot dit BTS-leger precies is, is niet duidelijk, maar naar schatting zijn tientallen miljoenen fans online actief. De ‘soldaten’ van dit leger bewegen zich als een gigantische school vissen over sociale media – van Twitter tot Instagram en TikTok. Maar als je ze tegen je in het harnas jaagt, veranderen ze in een zwerm wespen, zoals Trump ondervond.

Fancultuur

Dat het BTS-leger en de andere K-popfans hun pijlen op diens campagnebijeenkomst richtten, is volgens Saeji geen verrassing. „De achterban van K-popartiesten in de VS is vaak jong en divers.”

Dat leden van de wereldwijde K-popgemeenschap maatschappelijk betrokken zijn, komt voort uit de fancultuur van Zuid-Korea, zegt Saeji. „Artiesten worden daar gezien als belangrijke morele rolmodellen. Ze vertegenwoordigen meer dan alleen hun muziek.” BTS won dinsdag de Unicef Inspire Award, voor een campagne tegen geweld dat gericht is tegen jongeren en kinderen.

De artiesten verwachten van hun fans dat ook zij zich inzetten voor anderen. Die druk voelt de fanbase buiten Zuid-Korea ook, aldus Saeji. „K-popfans halen met GoFundMe-campagnes geld op voor andere fans die in geldnood zitten. Er wordt van je verwacht dat je je inzet voor de wereld.”

De veelbesproken onlineacties in de VS zijn vooral incidenteel, maar de K-popfans gebruiken hun onlinemobilisatievermogen ook om langduriger campagnes op te zetten. Saeji: „In Indonesië zet de BTS-army grootschalige campagnes op rondom laaggeletterdheid en mentale gezondheid.”

Online woede

Ondertussen gebruiken de K-popfans sociale media ook nog steeds gewoon om voor hun artiesten op te komen. Journalisten en publieke figuren die zich negatief uitlaten over BTS halen zich regelmatig de onlinewoede van de fans op de hals. „Er is sprake van een sterke groepsmentaliteit. Je moet bewijzen dat je van de artiesten houdt”, benadrukt Saeji.

Soms botst de devotie voor de artiesten evenwel met politiek. De saamhorigheid van de fans vertoonde bijvoorbeeld scheurtjes toen BTS vorig jaar een concert gaf in Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. „Niet alle fans waren daar blij mee, omdat het concert gezien kon worden als een legitimering van het Saoedische regime”, vertelt Saeji. Maar fans in de regio konden niet wachten om de artiesten weer te zien.” In een interview met The Hollywood Reporter verdedigen de BTS-artiesten hun beslissing om toch op te treden. „Het was inderdaad een moeilijke beslissing. Maar wij staan er zo in: als er een plek is waar mensen ons willen zien, dan gaan we daar naartoe.”

Lees hier het verslag van Trumps campagnebijeenkomst in Tulsa