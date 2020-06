Robert Ochola speelt een bordspel met zijn vrouw Jackie en twee kinderen Trevor en Imaan in hun huis met twee kamers in Nairobi, Kenia.

Marianne al-Khoury (33) Libanon woont in: Beiroet, Libanon samen met: haar zus is: interieurontwerper In Libanon volgen soennieten, sjiieten, christenen en druzen allemaal hun eigen coronanieuws. Marianne al-Khoury wordt er gek van. „Alles is een wedstrijd in dit land”, verzucht de interieurontwerper vanuit haar flat in Beiroet. „Iedere religieuze groep heeft eigen televisiekanalen die vooral laten zien dat hun groep minder corona-gevallen heeft dan de anderen.” De beschuldigingen vliegen over en weer. Christelijke media spreken van een ongecontroleerde virusuitbraak in de door Hezbollah gecontroleerde buitenwijken van Beiroet. Aanhangers van die sjiitische strijdgroep krijgen op hun beurt juist reportages te zien over Hezbollah’s voortreffelijke sanitaire maatregelen. De echte viespeuken, zeggen zij, dat zijn de Europeanen die het virus via Libanons grotendeels christelijke diaspora het land binnenbrachten. Tussen dit geroddel door snakt Khoury juist naar betrouwbare informatie. De zelfverklaard hypochonder heeft haar thermometer altijd bij zich en struint het internet af op zoek naar medische adviezen. Daarin is ze vrij uniek want veel Libanezen vallen terug op traditionelere methoden om het virus te bestrijden. Zo zweert haar moeder bij de beschermende werking van kruidenthee, citroenen en knoflook. Anderen in de wijk bespreken hoe Amerika en Israël achter het virus zouden zitten. „Libanezen houden nogal van complottheorieën”, aldus Khoury. „Dat is de erfenis van de burgeroorlog.”

Wayan Suantara (40) Indonesië woont op: Bali, Indonesië met: vrouw en twee kinderen op 100 vierkante meter is: chaffeur, gids en bezorger Aan het begin van de coronacrisis volgde hij alle ontwikkelingen nog op de voet. Maar inmiddels proberen Wayan Suantara en zijn gezin te minderen. „Anders word je toch depressief?” De stroom aan informatie over het virus gaat maar door en er zit weinig positiefs tussen, vertelt hij. „We focussen liever op onze zaak, op overleven.” Suantara is chauffeur en gids op het Indonesische eiland Bali. Sinds februari ligt het toerisme daar vrijwel stil. Wayan heeft vertrouwen in de lokale en regionale televisie. Maar wat er allemaal langskomt op Facebook en in zijn WhatsApp-groepen aan nieuwtjes en geruchten, daar is hij kritischer op. Vaak gaat het over het beleid op Bali en de vraag die veel Balinezen bezighoudt: wanneer gaat het eiland weer open voor buitenlanders? „Als er bijvoorbeeld staat dat per juli de hotels weer open gaan, dan zal ik dat eerst zelf controleren bij vrienden die in de branche zitten. Ik denk dat de toeristen pas in januari weer kunnen komen.” Op Bali zijn nog elke dag tientallen nieuwe besmettingen. Het provinciale bestuur van Bali maakt minder cijfers bekend dan andere provincies van Indonesië. Ze houden het aantal testen dat ze afnemen geheim, net als het aantal mensen dat verdacht wordt van besmetting met het coronavirus. Wayan heeft daar wel begrip voor. „Het publiek weet toch al dat er grote problemen zijn met Covid-19. Dus waarom zou je hen extra ongerust maken door de hele tijd met nieuwe cijfers te komen?”

Diana Camargo (26) Colombia woont in: Leticia, Colombia samen met: haar kat in een huisje van 20 vierkante meter is: universiteitsmedewerker Het lijkt íetsjes beter te gaan in Leticia, vertelt Diana Camargo (26) aan de telefoon. „Ook al vind ik dat mensen zich hier best onverantwoordelijk gedragen, zijn er minder nieuwe dagelijkse besmettingen.” Camargo woont in het zuidelijkste puntje van Colombia, in de Amazonestad Leticia. Ze heeft de afgelopen maanden alleen nog haar buren in het echt gesproken, verder blijft ze thuis werken met haar kat. Nog elke dag groeit het aantal doden en besmettingen in Latijns-Amerika, en ook in Colombia kunnen veel ziekenhuizen het aantal patiënten op de IC-afdelingen niet meer aan. Of ze vertrouwen heeft in de informatie van de Colombiaanse overheid, weet Camargo niet helemaal zeker. „Ik geloof op zich de meeste statistieken van het ministerie van Volksgezondheid wel. Maar ik moet er maar vanuit gaan dat die cijfers kloppen.” Toch vertrouwt ze de cijfers over Leticia niet helemaal. „Mensen uit de omgeving plaatsen berichten op Facebook waarin ze zeggen dat ze symptomen hadden en om een test hebben gevraagd, maar nooit kregen. Die mensen worden dus niet meegenomen in de cijfers, er is volgens mij een hele grote onderreportage.” „Kijk, de meeste mensen hebben hier sowieso weinig vertrouwen in de overheid. Als ze zich al aan de regels houden, lachen ze er ook om en zeggen ze dat het allemaal overdreven is. En dat het gebruikt wordt om ons te manipuleren.” Dat komt, legt Camargo uit, omdat het land nu eenmaal een rijke geschiedenis heeft aan overheidsschandalen, corrupte politici en ambtenaren. „Maar al te vaak is gebleken dat ambtenaren betrokken waren bij fraudezaken, of het leger bij gewelddadige situaties. De overheid is nooit echt transparant geweest.” Zelf probeert ze van de complottheorieën weg te blijven. Ik weet niet wie of wat dit heeft veroorzaakt, maar wel dat de ziekte echt is. En dus blijf ik thuis.”

Ilja Kovaljov (36) Rusland woont in: Moskou, Rusland single en leeft alleen is: ondernemer en ziekenhuisvrijwilliger Ilja Kovaljov (36) is toch nog ziek geworden en het blijkt Covid-19 te zijn. Vorige week zou Kovaljov zijn laatste diensten draaien als vrijwilliger in ziekenhuis 52 in Moskou. Maar op maandag kreeg hij keelpijn, koorts en daarna een splijtende koppijn. „Ik werd gek van mijn eigen gekerm.” De verpleegkundige die langskwam hield het op een bijholteontsteking. Maar het zuurstofgehalte in zijn bloed was 93 procent – niet goed. „Ik vroeg hem waarom hij geen coronatest bij me afnam. ‘We zijn gestopt met testen’, zei hij.” Voor Kovaljov was dit het zoveelste bewijs dat de Russische regering de coronastatistieken naar beneden probeert te krijgen. Hij wijdde er een kritisch bericht aan op zijn Facebookpagina. De volgende dag stond er – ongevraagd – een ambulance voor de deur. Volgens Kovaljov kan dat geen toeval zijn. De uitslag van de ziekenhuistest heeft hij nog niet, maar de test die hij zelf haalde bij een privékliniek wees op Covid-19. Kovaljov moet even nadenken over wie hij vertrouwt. Dan noemt hij de oppositieleiders Ilja Jasjin en Aleksej Navalny, de leiding van zijn eigen protestante kerk en zijn vriendenkring. Voor zijn nieuwsvoorziening vertrouwt hij op de schaarse onafhankelijke media die Rusland nog telt, zoals de Russische nieuwssite Meduza, die werkt vanuit Letland. In de Russische regering heeft Kovaljov in ieder geval „geen enkel vertrouwen”. Er vallen nog steeds duizenden doden per dag en het land lijkt nog maar amper over de piek heen te zijn. Toch werden vorige maand al maatregelen versoepeld, en op 24 juni wordt de grote militaire parade, ter herdenking van 75 jaar overwinning op nazi-Duitsland, alsnog gehouden. „De leiding van dit land is alleen bezig met zijn eigen belangen.” Toen er 500 besmettingen per dag waren moest het hele land in lockdown. Nu kunnen we naar de parade en stemmen over de Russische Grondwet.

Robert Ochola (40) Kenia woont in: Nairobi samen met: zijn gezin en overige familieleden op 10 vierkante meter in een sloppenwijk is: sociaal werker Iedere avond bij het begin van het journaal om negen uur scharen Robert Ochola, zijn vrouw Jackie en twee kinderen Trevor (9) en Imaan (7) zich voor de televisie. Hoofdbestanddeel van het Keniaanse nieuws is tegenwoordig de minister van gezondheid. „Mijn kinderen noemen hem de ‘coronaman’ en weten precies het door hem gemelde dagelijkse aantal besmettingen en de doden.” Roberts zoon Trevor: „Gisteren waren het er 121, waarvan een kwart uit de sloppenwijk Kibera.” De jongen kucht, kijkt streng en citeert vervolgens de dagelijkse strijdkreet van de minister: „If we behave normally, this disease will treat us abnormally.” In de arme woonbuurt van sociaalwerker Robert in Nairobi wordt informatie van de overheid doorgaans met grote scepsis ontvangen, maar de minister van Gezondheid dwingt respect af. „We geloven hem, al is een beetje meer empathie voor de situatie van ons armen welkom. Keniaanse politici hebben altijd ver van het volk afgestaan.” Volgens Ochola zijn de mensen boos en hongerig. „Er wordt ons geen alternatief geboden tijdens de lockdown. De regering zegt: blijf thuis. Oké, maar thuis geef je meer uit aan stroom. Hoe kunnen we dat betalen zonder inkomen?” „Corona is maar een van de vele uitdagingen. Mensen om me heen begrijpen nog steeds de ernst niet van deze crisis. Ze delen zoals gewoonlijk één sigaret, of drinken uit één blikje met illegaal gebrouwen bier. De bewoners van sloppenwijken willen na al deze maanden zonder werk nu alles riskeren.” Televisie is een luxe in de sloppenwijken, terwijl het nieuws van de sociale media gratis op straat ligt. „Voor de meeste arme Kenianen zijn sociale media de belangrijkste nieuwsbron. Met veel nepnieuws.” Robert noemt wat leugens op. Het is een rijkeluisziekte. Afrikanen zijn veel gezonder dan witten en niet ontvankelijk voor het virus. Corona is een straf van God voor de witten omdat ze in het verleden zwarten hebben mishandeld. Als je veel alcohol dringt raakt je keel gezuiverd van het virus. „Nepnieuws maakt mensen in mijn buurt gelukkig, want het geeft je leugens en gissingen. Zo ontsnap je aan de dagelijkse werkelijkheid, en in de getto geeft dat een soort bevrijding.”