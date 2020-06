Voor spionage veroordeelde ex-marinier Whelan niet in hoger beroep

De voor spionage veroordeelde ex-marinier Paul Whelan gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis van zestien jaar cel door de Russische rechter. Dat heeft zijn advocaat dinsdag bekendgemaakt, meldt persbureau Interfax. De 50-jarige Amerikaan zou zijn hoop gevestigd hebben op een gevangenenruil tussen Moskou en Washington.

Volgens zijn advocaat Vladimir Zjerebenkov vertrouwt Whelan het Russische rechtssysteem niet en wil hij daarom niet in hoger beroep. Amerikaanse diplomaten noemden de rechtszaak, die achter gesloten deuren werd behandeld, „oneerlijk”. Ook zou er onvoldoende bewijs tegen de oud-marinier zijn. „Whelan hoopt dat hij in de nabije toekomst zal worden ingeruild voor in de Verenigde Staten veroordeelde Russen”, aldus Zjerebenkov. Het is niet bekend of Whelan inderdaad geruild zal worden.

Whelan werd een week geleden veroordeeld tot een celstraf van zestien jaar voor spionage voor de Verenigde Staten. De oud-marinier werd gearresteerd op zijn hotelkamer in Rusland voor het in bezit hebben van een usb-stick met daarop geheime staatsinformatie. Naar eigen zeggen werd Whelan erin geluisd: hij dacht een usb-stick met vakantiefoto’s ontvangen te hebben van een bekende. De aanklagers eisten achttien jaar tegen de ex-marinier.

Lees ook deze analyse van buitenlandcorrespondent Steven Derix: Paul Whelan: Amerikaans spion of bruiloftsganger?