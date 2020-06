Van fruithandelaar tot kingmaker in de onderwereld

„Een echte kaaskop”, „een stille werker” en „wars van geweld”. Zo omschrijven bronnen in het milieu van cocaïnesmokkelaars de 48-jarige Roger P. uit Rotterdam. In die wereld is de status van ‘Piet Costa’ bijna legendarisch. In opsporingskringen wordt zijn arrestatie, gisteren in een luxe appartement in Rotterdam, gezien als een zware klap voor de Nederlandse cocaïnemaffia. Vrijwel iedereen die actief was in ‘de blokken’ (coke) deed zaken met Piet Costa. Ook Ridouan Taghi, door justitie gezien als een van de kopstukken van de Nederlandse cocaïnemaffia.

In de onderwereld gaat een apocrief verhaal rond over Piet Costa dat een jaar of tien teruggaat. In dat verhaal zoekt de Amsterdamse drugshandelaar Samir Bouyakrichan een oplossing voor een logistiek probleem. Samir, beter bekend als ‘Scarface’ vanwege een litteken op zijn gezicht, kan tegen een goede prijs cocaïne kopen in Colombia. Maar hij heeft geen lijn om de drugs naar Nederland te krijgen.

Scarface heeft ‘opzet’ nodig en hij komt in contact met Roger P. Die zit in de fruit-export vanuit Costa Rica naar West-Europa: ananassen, meloenen, bananen. Daarnaast beschikt hij over hele goede contacten in de havens van Rotterdam en Antwerpen. Piet kan ervoor zorgen dat douanemedewerkers tegen betaling containers zonder problemen door de haven loodsen. Een bak op wit zetten, heet dat in havenjargon.

Vermoord in Spanje

Mede dankzij Roger P. groeit Samir Scarface uit tot een van de grootste cocaïnehandelaren van Europa. Aan de samenwerking komt in 2014 een eind wanneer Scarface in Spanje geliquideerd wordt. Diens criminele erven zetten de samenwerking met Piet Costa voort. Een van die mensen is de Marokkaanse Nederlander Moes F. uit Amersfoort, die vanwege zijn onstuitbare dadendrang ook wel Amotor wordt genoemd. De twee transporten waarvan P. momenteel verdacht wordt, stammen uit die tijd. Het gaat om de invoer van ruim 1.000 kilo via de haven van Antwerpen in 2015. Daarnaast vermoedt het OM dat Roger P. betrokken is bij een partij van bijna 4 ton coke die via Rotterdam gesmokkeld is in het voorjaar van 2016.

Ook Moes verdient bakken met geld door de samenwerking met Piet Costa. In Marokko leeft hij het leven van een rockster, vol snelle auto’s, chique nachtclubs en dure jachten.

Moes raakt eind 2015 verwikkeld in een conflict met Taghi. Op 2 november 2017 wordt geprobeerd hem te vermoorden in de Marokkaanse stad Marrakesh. Die aanslag mislukt. De schutters schieten de verkeerde dood: de zoon van een Marokkaanse opperrechter. Na de aanslag wordt F. opgepakt en veroordeeld tot 15 jaar cel wegens witwassen.

Op het moment van de liquidatiepoging in Marrakesh is justitie al een jaar bezig met het onderzoek ‘Dobricic’. Dat richt zich op grootschalige smokkel van cocaïne via de haven van Rotterdam. In dat onderzoek zijn volop aanwijzingen voor ambtelijke corruptie. Onder de arrestanten bevond zich een medewerker van de Belastingdienst. Ook waren er aanwijzingen dat de groep gebruik zou maken van corrupte douaniers. In een afgeluisterd gesprek merkte een van de verdachten op dat er: „weinig mensen (zijn) die het zo lang vol hebben gehouden als wij. Heel weinig.” In dit onderzoek wordt ook Piet Costa geobserveerd. Tijdens die observaties zag de recherche hem onder andere met Naima Jillal. Zij is een verondersteld zakenpartner van Piet Costa en is sinds 20 oktober 2019 spoorloos verdwenen.

Ondanks zijn succes en zijn afkeer van geweld lijkt een recente liquidatie het lot van P. te beslechten. Na de moord op een van zijn partners begin mei in Rotterdam ziet hij, zo wil het verhaal, zich gedwongen om zijn verblijfplaats in de buurt van Barcelona te verlaten om in zijn thuisland de schade op te nemen. Hij is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden in een luxe-appartement in Rotterdam en wordt donderdag voorgeleid.