Techsector laakt Trumps jongste migratiestop

De Amerikaanse president Trump heeft de pandemie aangegrepen om legale arbeidsmigratie verder in te perken. Maandag tekende hij een decreet waarmee hij voor de rest van het jaar een verbod afkondigde op visa voor verschillende categorieën buitenlandse werknemers. Branches die geen nieuwe arbeidskrachten van buiten de Verenigde Staten meer mogen inhuren zijn onder meer de horeca, techbedrijven en tuiniers.

Belangenorganisaties van het bedrijfsleven en grote techbedrijven aan de westkust hebben de afgelopen weken vergeefs gelobbyd tegen het besluit. Nadat het Witte Huis het decreet had gepubliceerd, verschenen er meteen kritische reacties. Google-topman Sundar Pichai schreef op Twitter: „Immigratie heeft geweldig bijgedragen aan Amerika’s economische succes, waardoor het land nu de wereldwijde nummer 1 in tech is en waardoor Google het bedrijf is geworden dat het vandaag de dag is.”

Ook de Kamer van Koophandel was teleurgesteld over Trumps decreet. In een poging om de president van zijn voornemen af te brengen, schreef voorzitter Thomas Donohue deze maand een brief: „Als de economie weer opveert, zal het Amerikaanse bedrijfsleven zeker moeten weten dat het alle arbeidskrachten kan krijgen die het nodig heeft. Daarom is het van cruciaal belang dat de bedrijven toegang hebben tot vaardige werknemers van binnen en buiten dit land.”

In zijn decreet nam Trump een antwoord op Donohue op: „Onder normale omstandigheden kunnen deugdelijke programma’s voor tijdelijke werkkrachten voordeel opleveren voor de economie. Maar onder de uitzonderlijke omstandigheden van economische krimp door de uitbraak van de Covid-19-epidemie leveren bepaalde visaregelingen een abnormaal gevaar op voor de werkgelegenheid van Amerikaanse arbeiders.”

Voor Trump heeft het directe voordeel van een maatregel die de toestroom van naar schatting 525.000 arbeidsmigranten op korte termijn blokkeert, kennelijk zwaarder gewogen. Hij wijst in het decreet op „vreemdelingen die een gevaar zijn voor de Amerikaanse arbeidsmarkt”.

De president die tot maart kon leunen op glanzende cijfers – de werkloosheid was gedaald naar 3,5 procent – is dat voordeel een half jaar voor de verkiezingen kwijtgeraakt. Hij hamert sinds een vroeg stadium van de epidemie op het belang van het heropenen van de economie.

Trump werd in 2016 mede tot president gekozen dankzij de belofte dat hij de illegale migratie zou stoppen en legale migratie zou inperken. Ondanks een dubbele Republikeinse meerderheid in het Congres in de eerste jaren van zijn ambtstermijn heeft Trump geen structurele wetgeving op dit vlak geproduceerd. In april tekende hij al een decreet waarbij de uitgifte van verblijfsvergunningen, zogenoemde green cards, werd opgeschort. Destijds wist het bedrijfsleven Trump en diens naaste adviseur op dit gebied, Stephen Miller, nog af te brengen van de maatregel die hij maandag wel tekende.

Als antimigratiemaatregel zijn Trumps decreten effectief. The Washington Post schreef maandag dat het aantal visa voor tijdelijk verblijf daalde van 670.000 in januari naar 40.000 in de afgelopen maand.

Overigens berichtte The New York Times dinsdag dat het ook voor Amerikanen wellicht lastiger wordt buiten de landsgrenzen te komen. De EU zou overwegen de heropende grenzen op 1 juli gesloten te houden voor Amerikaanse reizigers omdat de VS niet in staat blijken de epidemie te beteugelen.