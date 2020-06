‘Sociaal Creatieve Raad’ biedt kunstenaar aan als probleemoplosser

Een nieuwe positie van de kunstsector: daar is het de dinsdag gestarte Sociaal Creatieve Raad (SCR) om te doen. „Kunst wordt te veel gezien als iets dat los staat van de samenleving, maar dat werkt niet meer”, legt kunstenaar en onderzoeker Tabo Goudswaard door de telefoon uit. Hij is de initiatiefnemer van de SCR omdat hij ervan overtuigd is dat de plek van de kunstenaar binnen de samenleving de laatste jaren is veranderd, en dat die kunstenaar in ‘het nieuwe normaal’ weer een plek moet terugveroveren. Niet voor niets kreeg de raad deze naam: een knipoog naar de SER (Sociaal Economische Raad).

Over het belang van de kunst gaat het sinds het begin van de coronacrisis steeds vaker. Of het nu gaat om het pleidooi van Ramsey Nasr waarin kunst werd neergezet als een fundament in plaats van een ornament of om Joop van den Ende die in de Volkskrant maandag uitlegde dat de kunstsector te weinig had gesproken vanuit één stem om een vuist te maken tegen wat er verloren dreigt te gaan.

Autonomie

Goudswaard wil met zijn SCR – dat straks uit vijftig kunstenaars, ontwerpers en vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke netwerken zal bestaan – die stem zijn en ervoor zorgen dat het kunstenaarsveld minder versnipperd is, door zich aan te bieden als groep om maatschappelijke problemen op te lossen. Inmiddels zijn, naast Goudswaard zelf, onder meer Abdelkader Benali, Floor Ziegler, Bright Richards, Marleen Stikker en Tinkebell kernleden van de raad.

„Er is nu 300 miljoen voor de kunsten uitgetrokken om de crisis aan te kunnen. Die 300 miljoen is apart weggezet voor cultuur, maar cultuur moet een onderdeel worden van een groot geheel, niet meer als apart iets weggezet dat losgezongen is van de samenleving”, aldus Goudswaard. „Tot begin 21ste eeuw werkte het dat de kunst autonoom was, maar de positie ten opzichte van de maatschappij is onhoudbaar geworden – eigenlijk al vanaf het moment dat Halbe Zijlstra de kunsten in 2011 een duw gaf.”

Vanuit de geïsoleerde positie van de kunsten is het alleen mogelijk op afstand commentaar te leveren op maatschappelijke vraagstukken, schreef Goudswaard in het juni-nummer van Boekman. En daarom speelt de kunstenaar te weinig een rol in „nieuwe functionerende systemen”. „Als de mix van publieke waardering en vrijblijvendheid niet meer werkt, dan moet je wat anders.”

Politie van de toekomst

Als voorbeeld noemt hij kunstenaars en ontwerpers die aan de slag gingen met ‘de politie van de toekomst’. „Die vraag was vanuit het ministerie vanJustitie en Veiligheid en van de regioburgemeesters gekomen. Daar kwamen verschillende speerpunten uit. Ook kunnen kunstenaars vanuit de SCR ingezet worden om bijvoorbeeld vraagstukken rondom het stikstofprobleem of Lelystad Airport op te lossen.

Waar de kunstenaar over tien jaar staat? „De kunstenaar zal minder ervaren worden als een losgezongen iemand. Kunst wordt onderdeel van alle andere domeinen. Dat leidt ertoe dat er nieuwe perspectieven komen voor maatschappelijke vraagstukken en het zal zich ook uiten in meer financiële armslag voor kunstenaars.”