Justitie eist zes jaar cel voor kritische regisseur Serebrennikov voor ‘verduisteren subsidies’

Zes jaar cel en een boete van 800.000 roebel (ruim 10.000 euro), dat heeft de Russische justitie geëist tegen filmmaker en theaterregisseur Kirill Serebrennikov. Dit meldde staatspersbureau RIA Novosti maandag. De bekroonde regisseur van het Gogol-Centrum wordt sinds 2017 verdacht van het verduisteren van subsidiegelden. Twintig maanden zat hij in huisarrest, tot vorig jaar april. Serebrennikov heeft de beschuldigingen altijd ontkend en zijn medestanders zeggen dat de vervolging politiek gemotiveerd is. Volgens hen wordt hij om de inhoud van zijn werk vervolgd. Het Gogol-Centrum van de controversiële Serebrennikov stond bekend om zijn maatschappijkritische voorstellingen waar plaats was voor thema’s als homoseksualiteit. (NRC)

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 23 juni 2020