Oud-president Kirgizië krijgt 11 jaar cel voor corruptie

De Kirgizische oud-president Almazbek Atambajev is dinsdag veroordeeld tot elf jaar en twee maanden gevangenisstraf wegens corruptie. Dat meldt persbureau Reuters. Atambajev, tussen 2011 en 2017 president van het Centraal-Aziatische land, ontkent de beschuldigingen.

Volgens de rechtbank heeft Atambajev opdracht gegeven tot de vervroegde vrijlating van Aziz Batoekajev, een voor illegaal wapen- en drugsbezit veroordeelde crimineel. Batoekajev zou halverwege zijn celstraf van zestien jaar vanwege een ongeneeslijke ziekte zijn vrijgelaten. Naar verluidt was deze vaststelling onterecht: momenteel zou Batoekajev in goede gezondheid in Rusland wonen.

Oud-president Atambajev werd vorig jaar in zijn villa vlak buiten de Kirgizische hoofdstad Bisjkek aangehouden. Een eerste poging om hem te arresteren mislukte. Tijdens de tweede poging werd het team van speciale eenheden dat Atambajev moest aanhouden, overmeesterd door diens bewapende aanhangers. Zes militairen werden door Atambajevs aanhangers gevangen genomen, één militair werd doodgeschoten. Vorig jaar werd bekend dat Atambajev ook voor gijzelneming en moord zou worden vervolgd. De status van deze aanklacht is momenteel onbekend.