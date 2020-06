Opnieuw fout bij toeslagenaffaire, ‘ongelofelijk valse start’ zegt staatssecretaris

Een dossier van een groep ouders die om compensatie vroegen wegens de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst, is door een onafhankelijke commissie beoordeeld op basis van verkeerde informatie. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen, D66) schrijft dat dinsdag aan de Tweede Kamer. Deze groep ouders kreeg hierdoor de mededeling dat ze niet automatisch gecompenseerd worden, terwijl ze daar wellicht wel recht op hebben.

Om hoeveel ouders het gaat, kan een woordvoerder van Financiën niet zeggen. Het gaat om gedupeerden in een specifieke fraudezaak met de naam Anker. Een commissie van onafhankelijke deskundigen die advies geeft over compensatie in de toeslagenaffaire, heeft onjuiste informatie gekregen van de zogeheten Uitvoerings- en Herstelorganisatie Toeslagen (UHT). Deze organisatie compenseert in opdracht van het ministerie van Financiën de ouders.

Van Huffelen noemt de gemaakte fout „een ongelofelijk valse start van de hersteloperatie” waar het ministerie van Financiën net mee begonnen is. De zaken van ouders bij wie mogelijk een verkeerde inschatting is gemaakt, worden opnieuw voorgelegd aan de commissie die over de compensatie adviseert. De fout betekent de zoveelste misstap in de toeslagenaffaire, die de recent aangetreden Van Huffelen moet oplossen. De kwestie draait om duizenden ouders bij wie de toeslag enkele jaren geleden onterecht werd stopgezet.