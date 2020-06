Ook in een gezellig huis is het niet goed altijd thuis te zijn

Het kleine risico van verspreiding van het coronavirus op middelbare scholen weegt niet op tegen de schade die tieners oplopen als scholen ook na augustus dicht blijven. Dit zegt Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. „We maken ons grote zorgen over het welzijn van veel tieners. Ze hebben fysiek contact met leeftijdgenoten en school echt nodig.”

Illy zit in het Outbreak Management Team en adviseert het kabinet dringend de middelbare scholen weer volledig te openen na de zomer. Momenteel zijn ze gedeeltelijk open: na drie maanden thuis les via de computer gaan leerlingen een paar halve dagen naar school. Zo raken klassen en kantine niet te vol en kan de anderhalvemeterregel in acht worden genomen. Woensdag wordt bekend of het kabinet dit advies overneemt.

Natuurlijk, zegt Illy, heeft niet elk kind even veel last van het tijdelijke isolement. „In een warm nest zul je minder last hebben dan in een gezin met problemen, of als je ouders in een vechtscheiding zitten of psychische problemen hebben. Die gezinnen hebben het al moeilijk en dan zitten ze nu ook nog de hele dag op elkaars lip.”

Zelfs in een gezellig huis is het niet goed voor tieners om altijd thuis te zijn, zegt Illy. „Ze worden neerslachtig als ze alleen maar thuis zitten en op hun scherm kijken. De schermtijd is ongekend; de lessen worden ook op de computer gegeven. We horen van kinderpsychiaters dat ze nu al meer neerslachtige tieners zien.”

Een paar maanden isolement is te overzien, zegt hij, maar de scholen kunnen niet ook na de zomer (dan al zes maanden) onderwijs op afstand blijven geven. Jongeren hebben het minste risico op gezondheidsproblemen door corona, maar de grootste last van de maatregelen, zegt de Vereniging voor Kindergeneeskunde. Ouderen hebben ook last van het sociale isolement, maar zij lopen meer risico om heel ziek te worden als ze besmet raken met het virus.

Wel risico op overdragen

Anders dan basisscholieren, kunnen tieners het virus overdragen op elkaar, volgens Károly Illy. Maar dat risico verbleekt volgens hem bij de gevolgen van de hele dag – elke dag – op je kamer zitten. „Het is verstandig geweest om de scholen tijdelijk te sluiten op het hoogtepunt van de epidemie. Maar het is nu ook verstandig om ze weer te openen.”

Lees ook: ‘Voortgezet onderwijs lijkt nu meer op een cursus’

Hij zou graag zien dat ook mbo’s, hogescholen en universiteiten weer veel meer in hun gebouw gaan doen na de zomer. „Mijn belangrijkste focus ligt op de kinderen tot 18 jaar. Maar wat mij betreft worden ook voor studenten versoepelingen doorgevoerd.”

Tijdens de vergadering van het Outbreak Management Team werd gesproken over versoepeling van de coronamaatregelen voor topsporters, zodat zij weer aan de slag kunnen. Illy: „Ik heb gezegd dat het niet zo kan zijn dat het belang van de jeugd minder zwaar weegt dan het belang van topsporters. Als zij de anderhalvemeter niet in acht hoeven te nemen, dan ook de jeugd niet.”

Wat als er weer een uitbraak komt op een school, zoals in Vlaardingen waar kort geleden een middelbare school moest sluiten wegens corona? Natuurlijk moeten er ad-hocmaatregelen worden getroffen, zegt Illy. Maar voor een grote coronagolf zoals in maart is hij minder bang. „Als dat weer gebeurt, dan zijn we er veel beter op voorbereid.”