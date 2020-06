Microsoft geeft strijd met Twitch op

Microsoft trekt abrupt de stekker uit Mixer, zijn livestreamingdienst voor gamers. Over een maand worden alle gebruikers van Mixer automatisch doorgezet naar het gamingplatform van Facebook, kondigde het bedrijf op maandagavond aan. Het beëindigt hiermee de directe strijd met het gigantisch populaire gamingvideoplatform Twitch, dat bij de laatste telling in 2018 maandelijks door 140 miljoen kijkers werd bezocht. Gamers kunnen via websites als Twitch en Mixer live beelden uitzenden van de spellen die ze spelen.

Microsoft dacht vorig jaar een coup te hebben gepleegd toen het de beroemde Fortnite-speler Tyler Blevins (op zijn hoogtepunt 14,7 miljoen volgers op Twitch, nu 3 miljoen op Mixer) exclusief aan Mixer wist te binden, maar Blevins wist het tij niet te keren. Volgens CNN heeft Blevins tussen de 17 en 26 miljoen euro verdiend aan zijn uitstapje naar Mixer. Hij is nu vrij om terug te keren naar Twitch.

De stap naar Facebook Gaming valt in de nieuwe strategie van Microsoft, die de afgelopen jaren vaker het onderspit moest delven door tegenvallende prestaties van zijn spelcomputer Xbox One. Het bedrijf zet nu alles in op zijn ‘Netflix voor games’-initiatief Project xCloud. Het is de bedoeling dat kijkers op Facebook Gaming straks met één klik een game waar ze video van bekijken zelf kunnen spelen via xCloud. Microsoft was oorspronkelijk van plan dat met Mixer te doen, maar wist naar eigen zeggen niet een groot genoeg publiek op te bouwen. De „meer dan 700 miljoen” gamers op Facebook zijn daarom interessanter.

Onbetwiste marktleider Twitch blijft rustig groeien. Moederbedrijf Amazon tekende afgelopen week voor de online-uitzendrechten van de Engelse Premier League. De voetbalwedstrijden worden straks zonder publiek via Twitch uitgezonden. EA Sports, maker van FIFA-games, levert digitaal gejoel.