Meerdere doden na aardbeving in Mexico

De kustregio Oaxaca in het zuiden van Mexico is getroffen door een zware aardbeving. Daarbij zijn tot dinsdagavond laat vier doden gemeld. Volgens de autoriteiten zitten nog zeker vijftien mensen vast onder een ingestort gebouw.

De aardbeving had een magnitude van 7,4 en heeft volgens Reuters tot de nodige schade geleid. Zo zijn er verschillende gebouwen beschadigd in de stad Oaxaca en dorpen in de omgeving, waaronder een kliniek en verschillende oude kerken. Ook is een aantal bergwegen geblokkeerd door naar beneden gekomen rotsblokken.

M 7.4 - 11 km SSW of Santa María Zapotitlán, Mexico. https://t.co/3sOT3XVzim pic.twitter.com/YVsYz3E0pI — USGS (@USGS) June 23, 2020

De beving heeft ook een kleine brand veroorzaakt in de grootste olieraffinaderij van het land, meldt Reuters. Daarbij kwam een medewerker van staatsoliebedrijf Pemex om het leven. De schok was ook te voelen in de zo’n 700 kilometer van het epicentrum liggende hoofdstad Mexico-Stad. Daar renden inwoners de straat op.

De Amerikaanse dienst NOAA gaf een tsunamiwaarschuwing af voor de Pacifische kust van Mexico en Centraal- en Zuid-Amerika, maar dat bleek loos alarm.

Iets minder dan drie jaar geleden kwamen 355 mensen om het leven na een aardbeving in Mexico. Die had een magnitude van 7,1.