Marjan Rintel volgt Roger van Boxtel op als topbestuurder van NS. Dat heeft het spoorwegbedrijf dinsdag bekendgemaakt. Rintel, die sinds 2014 bij NS werkt, treedt aan per 1 oktober.

De 52-jarige Rintel is de eerste vrouw die NS gaat leiden. Ze is momenteel operationeel directeur en van 2014 tot 2016 was ze directievoorzitter van NS reizigers. Van Boxtel is sinds 2015 bestuurder.

Dit bericht wordt aangevuld.