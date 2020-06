Kopstuk cocaïnehandel opgepakt in Rotterdam

De politie heeft maandag bij een inval in Rotterdam een 48-jarige man opgepakt die door justitie wordt beschouwd als een kopstuk in de cocaïnewereld. Hij zou een „grote leidinggevende rol” hebben bij de invoer van grote partijen cocaïne in 2015 en 2016 via de havens van Rotterdam en Antwerpen. Dat meldt het Openbaar Ministerie dinsdag.

Volgens ingewijden van De Telegraaf gaat het om Roger P., die ook wel bekend staat als Piet Costa. Een woordvoerder van het OM wil dat niet bevestigen, wel gaat het volgens haar om „een bekende van justitie” en gaat de politie ervan uit dat meer aanhoudingen zullen volgen in de zaak.

15.000 euro in champagnekoeler

In totaal zijn maandag negen adressen in Rotterdam en een in het Utrechtse De Meern doorzocht. De politie nam daarbij tienduizenden euro’s in beslag, net als onder meer een Mercedes, meerdere smartphones en waardevolle goederen. In de woning van de hoofdverdachte stonden flessen cognac en champagne, die per stuk duizenden euro’s waard zijn. Op een van adressen werd 15.000 euro in een champagnekoeler gevonden.

Roger P. kwam in beeld doordat informatie werd gehaald uit versleutelde PGP-telefoons (Pretty Good Privacy) die gebruikt werden door criminelen. Op basis daarvan is in oktober 2018 een nieuw onderzoek gestart naar de twee onderschepte cocaïne-importen in Rotterdam en Antwerpen, waarbij respectievelijk 1.015 kilo en 3.776 kilo cocaïne werd binnengesmokkeld. Ook bij de inval van maandag is één PGP-toestel in beslag genomen.

De advocaat van P., Jan-Hein Kuijpers, was maandag niet direct bereikbaar voor commentaar.