Kabinet wil verbod op e-sigaret met fruit- en snoepsmaak

Het kabinet wil een einde maken aan de verkoop van e-sigaretten die niet naar tabak smaken, maar naar fruit of snoep. Ook wordt het rookverbod in onder meer horeca en openbaar vervoer per 1 juli uitgebreid met de e-sigaret, worden alle schoolterreinen vanaf het nieuwe schooljaar rookvrij en mogen sigaretten en shag vanaf 1 oktober alleen nog in neutrale verpakkingen worden verkocht. Dat schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het verbod moet het roken van e-sigaretten minder aantrekkelijk maken voor jongeren. Uit onderzoek van het Trimbos-instituut en het RIVM blijk dat de zoete smaakjes het product aantrekkelijk maken voor jongeren.

„Op grond van de nieuwste inzichten van Trimbos – over onder andere schadelijkheid, aantrekkelijkheid voor jongeren en het voorzorgsprincipe – ben ik van mening dat de aantrekkelijkheid voor jongeren verder dient te worden beperkt”, schrijft Blokhuis, die de e-sigaret „een opstapproduct” naar tabak noemt. E-sigaretten met tabakssmaken mogen nog wel om rokers die willen stoppen met behulp van e-sigaretten „niet te ontmoedigen”, aldus de staatssecretaris.

De maatregelen zijn onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord, dat eind 2018 is ondertekend door ruim zeventig maatschappelijke organisaties. Het streven is een rookvrije generatie in 2040. Medio 2017 kwam er daarom al een verbod op de verkoop van e-sigaretten, zoals de shisha-pen en de vaporiser, aan jongeren onder de achttien jaar.