Jetten geen kandidaat voor lijsttrekkerschap D66

Fractievoorzitter Rob Jetten van D66 stelt zich niet kandidaat voor het lijsttrekkerschap van zijn partij. Hij steunt de kandidatuur van minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel), die volgens hem geschikter is voor het leiderschap. Dat zegt hij tegen dagblad Trouw.

Jetten beschouwt Kaag als een serieuze uitdager van Mark Rutte voor het premierschap, zegt hij. „De manier waarop zij weet te verbinden en de buitenlandse en binnenlandse ervaring die zij meebrengt, is wat we nu nodig hebben in Nederland”, aldus de fractievoorzitter.

Jetten gold als de enige mogelijke serieuze rivaal van Kaag, die zich vrijdag kandidaat stelde. Dat hij zich niet in de strijd mengt, komt echter niet als een verrassing. Hij had al aangegeven lang over de keuze te hebben nagedacht.

Door het besluit van Jetten is zo goed als zeker dat Kaag de nieuwe politieke leider wordt van D66. Leden van de partij moeten er formeel nog mee instemmen. Het enthousiasme bij de achterban voor haar kandidatuur is groot en de kans dat er een andere kandidaat komt is klein.

De 33-jarige Jetten blijft wel fractievoorzitter tot de verkiezingen en wil ook daarna een prominente rol blijven spelen binnen de fractie. Hij zegt te willen voorkomen dat de partij te maken krijgt met „een lelijke campagne” om het leiderschap, waar iemand „beschadigd uitkomt”.