Hoofdofficier van justitie mag niet langer leidinggeven

De hoofdofficier van justitie van het parket voor verkeersboetes CVOM, Charles Wiegant, heeft zich in die functie „niet passend” gedragen. Hij mag bij het Openbaar Ministerie geen leiding meer geven, zo heeft het college van procureurs-generaal vandaag bekendgemaakt.

Wiegant moest eind vorig jaar zijn functie neerleggen, nadat zeventien medewerkers klachten tegen hem hadden ingediend. In een negen pagina’s tellende klacht aan het college – waar NRC over beschikt – wordt melding gemaakt van „ongewenste omgangsvormen, grensoverschrijdend gedrag en een vermoeden van integriteitsschendingen”.

Deze bezwaren tegen Wiegant worden door het college nu „deels gegrond” verklaard, na onderzoek door een onafhankelijke commissie. „Zijn stijl van leidinggeven is door een onafhankelijke klachtadviescommissie beoordeeld als niet passend. De commissie oordeelt daarnaast dat van seksueel grensoverschrijdend gedrag geen sprake is. Het College heeft deze conclusies overgenomen”, aldus het college in een persverklaring.

Wiegant was slechts een jaar hoofdofficier van justitie. Het college zegt met „de betrokkene in gesprek te gaan over een volgende functie die inhoudelijk zal zijn. Hij zal in de toekomst niet meer aan het werk gaan bij parket CVOM”. De maatregel komt een jaar nadat twee andere hoofdofficieren van justitie, Van Nimwegen en Bloos, werden ontslagen wegens niet integer handelen. De commissie-Fokkens stelde dit vast na artikelen in NRC.

Galajurkje

Wiegant werd in september 2018 benoemd tot baas van het Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM), waar vijfhonderd mensen werken. Maar nog voor de kerst had hij zich volgens collega’s zo vaak seksistisch, discriminerend en intimiderend uitgelaten dat er „een angstcultuur het parket was ingeslopen”. Volgens de klagers vroeg de hoofdofficier een sectorhoofd om ’s avonds naar een informele bijeenkomst „een galajurkje aan te trekken”. Hij wilde met een andere vrouwelijke collega borrelen en beloofde „zelf wel in een hotel te gaan slapen”. Klagers vinden het ook ongepast dat Wiegant vrouwen op het parket ‘wijffies’ noemt.

Medewerkers van het CVOM legden hun grieven voor aan procureur-generaal Rinus Otte. Die gesprekken escaleerden in september vorig jaar. Otte zei gehoord te hebben dat klagers naar de media wilden stappen als het college niet zou optreden tegen Wiegant. Otte zei daarop dat „het college niet chantabel is”. En meldde dat er al „een woordvoeringslijn” klaar ligt, aldus de klagers. ‘Fokkens is de Heilige Geest niet’, zou Otte hebben gezegd. De klagers voelen zich door hun topman behandeld „als kleine kinderen”.

Een aparte commissie die het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft ingesteld is nog bezig om zich een oordeel te vormen over de klachten tegen Rinus Otte. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid is dit onderzoek „in de eindfase”.