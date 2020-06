Een meisje van acht is in gesprek met haar oom. Het onderwerp is blinde mensen. De oom zegt dat blinde mensen vaak beter kunnen horen en voelen dan niet-blinden, juist omdat ze een handicap hebben. Wat aan de ene kant uitvalt, wordt aan de andere kant versterkt. Zo kunnen dove mensen over het algemeen weer beter zien. Ja dat klopt, zegt het meisje, als mijn achterlicht het niet doet, brandt mijn voorlicht ineens veel meer.

