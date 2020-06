Feestje? In Lissabon worden de versoepelingen deels teruggedraaid

In Lissabon is het voorlopig weer gedaan met de pret. Nu het aantal besmettingen daar opnieuw oploopt – vooral onder jongeren – wordt een aantal van de recente versoepelingen teruggedraaid. De nieuwe ‘lokale lockdown’ volgt na een turbulent weekend waarin er in en rond de Portugese hoofdstad illegale (strand)feesten werden gehouden en de politie op verschillende plekken moest ingrijpen omdat er (veel) te veel mensen bijeen waren.

In vijftien stadsdelen wordt een avondklok ingesteld. Na acht uur moet alle winkels en winkelcentra daar hun deuren sluiten. Samenscholingen van meer dan tien personen zijn verboden (eerder lag de grens op twintig). Er komt een algeheel verbod op de avondverkoop van alcohol. Drinken op openbare plekken is verboden. Er gaan meer agenten op straat controleren en ze gaan strenger handhaven (lees: daadwerkelijk boetes uitdelen). Alleen restaurants kunnen nog openblijven na acht uur – maar ook zij mogen geen alcohol meer verkopen na dat tijdstip. Allemaal maatregelen die vooral uitgaande jongeren lijken te moeten ontmoedigen. Ze zijn dinsdag ingegaan.

Jeugd wil weer feesten

Voor de lokale horeca, die dankzij de versoepelingen nét weer een beetje inkomsten hadden, mag het desastreus zijn; de cijfers lijken de autoriteiten weinig keus te geven. Dagelijks worden weer enkele honderden besmettingen vastgesteld, waarvan ruim de helft in en rond de hoofdstad. Opvallend: vooral het aantal besmettingen onder personen tussen 10 en 30 jaar oud neemt fors toe. Sinds de versoepeling begin mei is dit aantal met bijna 90 procent gestegen, meldt persbureau Reuters op basis van cijfers van het Portugese ministerie van Gezondheid. Die leeftijdsgroep loopt minder risico (ernstig) ziek te worden, maar kan het virus wel doorgeven.

Portugese jongeren lijken dus wat té ontspannen om te gaan met de regels. Afgelopen weekend brak de politie op verschillende plekken feestjes en raves op, omdat er meer dan twintig personen aanwezig waren. Op één strandfeest, begonnen vanaf de parkeerplaats van een restaurant nabij Lissabon, kwamen zelfs duizend mensen af. Drie weken geleden was er ook ophef, over een verjaardagsfeestje in de Algarve waar ruim honderd personen waren. Volgens de autoriteiten zijn 76 aanwezigen besmet geraakt. Dergelijke bijeenkomsten waren altijd al populair in Portugal, maar omdat de bars en discotheken nog steeds dicht zijn, zoeken meer jongeren hun toevlucht tot de zogeheten ‘botellón’, een drinkgelag in de openlucht. Vaak vinden die bijeenkomsten ’s avonds plaats, als de temperatuur weer aangenaam is. Ook vandaar dus de avondklok.

Virologen waarschuwden

Virologen hebben vanaf de eerste versoepelingen gewaarschuwd voor deze risico’s. In Brussel kwamen afgelopen weekend honderden feestvierders bijeen op het Flageyplein. In Nederland stromen de terrasjes, parken en stranden weer vol. In de provincie vieren grote groepen jongeren eindexamenfeestjes. Kleinere en grotere uitbraken liggen dan op de loer – met mogelijk nieuwe restricties als consequentie. De samenscholingen in Brussel hangen als een schaduw over het beraad van de Nationale Veiligheidsraad, die woensdag praat over nieuwe versoepelingen. In Nederland verbond premier Rutte ‘goed’ gedrag van mensen expliciet aan het loslaten van de restricties.

Ziekenhuizen onder druk

Portugal greep dit voorjaar voortvarend in. Het land kondigde weliswaar ongeveer gelijktijdig met andere Europese landen, in maart, een landelijke lockdown af, maar zat op dat moment qua besmettingen nog relatief vroeg in de ‘curve’. Dit snelle handelen, in combinatie met uitgebreid testen, leidde ertoe dat Portugal qua aantallen besmettingen (bijna 15.000) en doden (1.534) in de lagere regionen van de ranglijstjes bleef en internationaal lof oogstte. De president noemde zijn land zelfs „een wonder”.

Lees ook: In de schaduw van brandhaard Spanje hield Portugal het virus wél in toom

Nu lijkt Portugal wederom snel in te grijpen, het is een van eerste landen in Europa die – dit keer weliswaar lokaal – opnieuw restricties invoert. De Portugese premier had hier eerder al voor gewaarschuwd en voegt nu de daad bij woord.

Het besluit komt misschien wel geen moment te vroeg. Tijdens de persconferentie waarin de maatregelen werden aangekondigd, zei minister António Lacerde Sales (Volksezondheid) dat vooral ziekenhuizen in en rond de hoofdstad weer aan hun maximale IC-bezetting beginnen te geraken. Twee ziekenhuizen in het bijzonder zitten in de ‘gevarenzone’: het Amadora-Sintra (93 procent) en het Beatriz-Ângelo in Loures (100 procent). Het ziekenhuis van Setúbal zit op 86 procent. In andere delen van het land zijn die percentages beduidend lager.