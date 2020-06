Fascismekenner, uit eigen ervaring, en vredesactivist

In zijn jeugd ondervond hij het fascisme in al zijn rauwheid, in zijn laatste levensjaren in Israël ontwaarde hij tot zijn schrik ook in de gestadig verrechtsende Joodse staat tendensen die hem aan opkomend fascisme deden denken. Het was een ontluisterende constatering voor de zondag op 85 jarige leeftijd overleden Israëlische historicus, politicoloog en vredesactivist Zeev Sternhell, die gold als een groot kenner van het Europese fascisme en zijn historische wortels.

Bekendheid verwierf Sternhell ook als welsprekend en vooraanstaand lid van de vredesbeweging in Israël. Die betoogt dat de Palestijnen recht hebben op een volwaardige eigen staat en verzet zich tegen het almaar toenemende aantal joodse nederzettingen in bezet gebied. Sternhell was zeer actief in de Vrede Nu-beweging. Zijn uitgesproken opvattingen kwamen hem in 2008 te staan op een aanslag door een extreemrechtse joodse activist met een staafbom bij zijn huis, waarbij hij gewond raakte.

„Leiders hebben hier geen ideologisch of intellectueel antwoord op mensen die de principes van onze democratische rechtsstaat schenden”, waarschuwde hij destijds in een interview met NRC-correspondent Guus Valk, kort na de aanslag. „Dit kan leiden tot het einde van onze democratische verworvenheden.”

Sternhell werd in 1935 in de Poolse stad Przemysl geboren. Vier jaar later viel nazi-Duitsland Polen binnen. Zijn vader stierf een natuurlijke dood maar zijn moeder en zus werden door de nazi’s vermoord. De jonge Zeev zelf overleefde slechts doordat een oom en tante met hulp van niet-joodse Polen een ontsnapping voor hem arrangeerden vanuit het getto. Hij overleefde de oorlog als ‘katholiek’. Na de nazi-nederlaag werd hij zelfs gedoopt en werkte hij kortstondig als misdienaar in de kathedraal van Krakau.

In 1946 belandde Sternhell via het Rode Kruis in Frankrijk. Vijf jaar later vertrok hij, overtuigd zionist, naar Israël. Als historicus en politiek wetenschapper verdiepte hij zich na zijn studie in Jeruzalem en Parijs met name in de wortels van het fascisme in Frankrijk. Dat stond volgens hem aan de wieg van die stroming in veel andere Europese landen. Hij toonde aan hoe toonaangevende Franse intellectuelen al sinds het begin van de negentiende eeuw steeds meer in de ban raakten van het fascistische gedachtengoed. Als hoogleraar aan Hebrew University in Jeruzalem was hij veeleisend voor zijn studenten maar ook behulpzaam.

Als soldaat en later reservist vocht Sternhell mee in de oorlogen van 1956, 1967, 1973 en 1982. Maar geleidelijk aan kwam hij tot de overtuiging dat Israël sinds de bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook in 1967 steeds meer was ontspoord, in het bijzonder door het toestaan van joodse nederzettingen daar. De nederzettingen omschreef hij als „een kankergezwel” in de Israëlische samenleving. In Israël was het nationalisme doorgeslagen, stelde hij in 2008. „In mijn ogen”, betoogde hij in de krant , „is nationalisme dat niet de nationale rechten van anderen respecteert een gevaarlijk nationalisme. Dat is waarom ik denk dat de tijd dringt.”In 2014 werd hem door de krant Haaretz gevraagd of hij tekenen van fascisme bespeurde in Israël. Met pijn in het hart antwoordde de holocaustoverlevende: „De Israëlische democratie erodeert, en de tekenen (van opkomend fascisme) bestaan.”