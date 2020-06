Eerste Kamer stemt voor motie van afkeuring tegen minister Ollongren

De Eerste Kamer heeft dinsdagmiddag voor een motie van afkeuring tegen minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) gestemd. De senaat diende die motie vorige week in omdat de minister de huurprijzen dit jaar niet wil bevriezen. Een motie van afkeuring heeft geen directe invloed op Ollongrens positie. Het is een zwaar en zeldzaam middel van de Eerste Kamer om een minister op de vingers te tikken.

39 senatoren stemden voor de motie van SP’er Tiny Kox, 36 tegen. Een van de laatste keren dat Eerste Kamer een motie van afkeuring steunde, zou in 1875 geweest zijn. Ollongren vindt een huurstop te ver gaan en legde al twee keer een motie van de Eerste Kamer daarvoor naast zich neer. De Tweede Kamer is tegen het bevriezen van de huurprijzen. De coalitie heeft in de senaat geen meerderheid.

Financiële problemen

Door de coronacrisis zijn duizenden huurders in financiële problemen gekomen. Een deel van de Tweede Kamer en een meerderheid van de Eerste Kamer wil daarom tijdelijk geen verhoging van huurprijzen. Minister Ollongren en verhuurders zeggen dat het geld hard nodig is voor investeringen in onder meer nieuwbouw en verduurzaming. Ze helpen de huurders in nood liever met maatwerk, zoals het uitstel van huur, betalingsregelingen en soms zelfs kwijtschelding.

De Eerste Kamer was dinsdag voltallig aanwezig. Volgens voorzitter Jan Anthonie Bruijn was dat sinds 1995 niet voorgekomen.

Dit bericht wordt aangevuld.

Lees meer over de kwestie: Ollongren botst met Eerste Kamer over de huren