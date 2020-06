Een Tesla met lange tenen

Word je liever aangereden door een Golf of een e-Golf? Een natuurkundige zou kiezen voor de brandstofmotor: de elektrische variant van een voertuig is door het gewicht van de batterijen meestal zo’n 250 kilo zwaarder. Dat komt harder aan. Elektrische auto’s wegen niet alleen meer, ze kunnen ook verrassend vlot optrekken – sneller dan veel van hun bestuurders gewend zijn. Die combinatie levert meer autoschade op. En omdat het aandeel elektrische auto’s groeit (2,4 miljoen in 2030) zorgt dat voor meer letsel: Het Financieele Dagblad citeerde een onderzoek dat rekent op 1.400 extra zwaargewonden per jaar, van wie de helft fietsers.

Ter vergelijking: Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) houdt rekening met 30.000 zwaargewonden in het verkeer in 2030.

De Telegraaf vatte het artikel nog eens samen, maakte er véél meer zwaargewonden van en voegde er een foto van een verongelukte Tesla aan toe, in de wetenschap dat zo’n plaatje extra olie op het vuur gooit. De meest verkochte elektrische auto in Nederland heeft een gebruikersgroep die kritiek niet graag onbeantwoord laat. Dat roept weer reacties van mensen op die zich ergeren aan de ‘gesponsorde aso-bakken’.

Als je in een auto zit die binnen 4 seconden 100 kilometer per uur kan rijden, moet je geen zware rechtervoet hebben maar ook geen lange tenen. Dit rapport, benadrukken de onderzoekers als ik ze bel, was helemaal niet bedoeld om Tesla-rijders op de kast te jagen maar om de schadeherstelbranche te informeren. Al vergen elektrische auto’s minder onderhoud, er valt genoeg te repareren.

Hoe ze precies tot hun voorspellingen komen willen de onderzoekers niet zeggen. Ze baseren zich onder meer op cijfers van SWOV en diverse verzekeraars. Zo meldde in Noorwegen 20,4 procent van de Tesla’s in 2018 een schade; elektrische voertuigen van andere merken zaten op 13,5 procent en auto’s met brandstofmotor 9 procent. Ook Nederlandse schadeherstellers zien veel Tesla’s voorbijkomen, zegt de Focwa.

De onderzoekers achten de kans dat je zwaargewond raakt bij een elektrische auto drie keer zo groot. Dat klinkt onheilspellend, maar het zou ook kunnen gaan om een marginale kans van 0,01 procent en een iets minder marginale kans van 0,03 procent. Met ruim 8 miljoen auto’s en 17 miljoen inwoners in een klein land vol bebouwde kom loopt dat toch op.

Dat zware auto’s voor meer ellende zorgen is geen nieuws. SWOV deed eind jaren negentig al onderzoek naar de ‘agressiviteitindex’ – de mate van letselernst die een voertuig bij de tegenpartij teweegbrengt. Ook toen was de conclusie dat het Nederlandse wagenpark zwaarder wordt en dat kleine stadsauto’s het moeten ontgelden. Het heeft ons er niet van weerhouden om massaal SUV’s te kopen.

Batterijen worden efficiënter en lichter, maar dat betekent niet dat elektrische auto’s lichter worden: bestuurders willen zo veel mogelijk actieradius. Dat extra gewicht heeft een bijkomend voordeel. Zware auto’s zijn niet veiliger voor de andere weggebruikers, maar wel voor hun bestuurders. Er zit dus maar één ding op: zelf elektrisch gaan rijden. En snel een beetje.

Marc Hijink schrijft over technologie

