Duitsland verbiedt extreemrechtse groepering Nordadler

Een extreemrechtse groep in Duitsland, de zogenoemde Nordadler, is verboden vanwege zijn extreemrechtse en antisemitische ideologie. Dat heeft het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken dinsdag bekendgemaakt. In vier deelstaten worden dinsdagochtend invallen gedaan door de politie naar aanleiding van het verbod op de ‘Noordelijke Arenden’, melden Duitse media.

De groep zou als doel hebben het nationaal-socialistische gedachtegoed in Duitsland te doen herleven. Daarbij zouden ze taal en symbolen gebruiken die refereren aan het gedachtegoed van Adolf Hitler. Zo noemden ze zichzelf ook wel de Völkische Revolution en Völkische Renaissance. Ook zou de leider van de groep zich positief uitgesproken hebben over de aanslag in het Duitse Halle eind vorig jaar. Een 28-jarige Duitser probeerde een synagoge binnen te dringen en schoot twee mensen op straat neer toen dit niet lukte.

De Nordadler zouden volgens de autoriteiten hoofdzakelijk online opereren en sociale media als Instagram, Telegram en Discord gebruiken. „Rechtsextremisme en antisemitisme horen ook niet thuis op het internet”, aldus het ministerie. De groep bestaat sinds 2017 en zou zeker vanaf 2018 in het vizier zijn van de Duitse autoriteiten. Het is niet bekend hoeveel leden de groep precies heeft.

Alarmsignaal

Voor neonazistische en andere extreemrechtse groeperingen is sinds de moord op CDU-politicus Walter Lübcke vorig jaar meer aandacht in Duitsland. Volgens het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken was de politieke moord, gepleegd door een rechtsextremist, „een alarmsignaal” voor het gevaar van radicaal rechts. De Nordadler zijn de twintigste extreemrechtse groepering die in Duitsland op landelijk niveau verboden wordt. Eerder dit jaar werden twee andere radicaal rechtse groepen verboden.

De Duitse geheime dienst deed ook onderzoek naar de extreemrechtse vleugel van Alternative für Deutschland (AfD). Eerder dit jaar besloot deze tak zichzelf te ontbinden. Het partijbestuur zou niet blij zijn met de toon van de ultrarechtse vleugel, gesteund door een vijfde van de 35.000 leden. De leider van de informele tak, Björn Höcke, stelde onder meer dat het Holocaust-monument Berlijn een „monument van schande” is.