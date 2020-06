‘Zolang ik hard werk, schieten mijn ouders bij’

in

‘Aanvankelijk heb ik Engelse taal en cultuur gestudeerd, maar na mijn bachelor heb ik het roer toch omgegooid. Ik twijfelde altijd al tussen deze studie en psychologie en de interesse voor die laatste bleef kriebelen. Niet zozeer de standaard psychologie waarmee je in de ggz gaat werken, maar economische psychologie fascineert me. Hoe kun je groepsdynamiek veranderen of mensen beïnvloeden met een bepaalde marketingstrategie? Ik heb nog geen duidelijk beeld welke baan ik straks ga zoeken, maar ik denk dat het iets in de communicatie zal zijn.

„Het inkomen dat bij mijn toekomstige baan hoort, heeft wel een beetje meegespeeld bij mijn keuze, maar werkgeluk is uiteindelijk het belangrijkste. Ik heb voor een studie gekozen waarbij elk jaar heel veel studenten afstuderen. Die komen niet allemaal aan het werk, maar uiteindelijk heb je voor een groot deel zelf in de hand wat je na je studie allemaal kunt doen.

„Naast mijn studie heb ik een bijbaan als recruiter bij een leuk bedrijf in Leiden: ik zoek potentiële kandidaten voor bedrijven. Dat matchen vind ik leuk: kijken hoe je een bepaalde persoon kunt koppelen aan het profiel dat wordt gezocht. Ik leen nog een beetje bij DUO, maar ik denk erover dat bedrag te verlagen, omdat ik ook spaar. Gelukkig is mijn studieschuld nog niet superhoog.”

‘Ik woon met twee andere studenten in een appartement in Leiden. Mijn ouders betalen de woonlasten en mijn verzekeringen. Daar heb ik geluk mee, dat scheelt maandelijks zeker 450 euro. Zolang ik hard werk om het beste uit mijn studie te halen, schieten mijn ouders waar nodig bij. Ze hebben liever niet dat ik nog meer ga lenen en na zes jaar een hele grote studieschuld heb opgebouwd.

„Tijdens mijn eerste jaar Engels woonde ik nog thuis. Ik moest elke dag op en neer vanuit Spijkenisse naar Leiden. Dan zit je zo op 3 uur reistijd per dag van deur tot deur. Dat was geen doen.

„Ik zit bij een studentenvereniging en in een dispuut. Zo heb ik altijd iemand om iets gezelligs mee te doen en een netwerk met verschillende mensen. Niet dat ik er per definitie van uitga dat ik daar later wat aan heb, maar mijn stageplek én mijn bijbaan vond ik via dispuutgenoten.

„De afgelopen maanden heb ik een nieuwe hobby ontwikkeld, namelijk planten. Mijn hele kamer is wit en een beetje groen fleurt het wat op. En het viel me ineens op dat ze niet meer dood gingen, zoals normaal vaak gebeurde. Sindsdien koop ik af en toe wat nieuwe planten erbij, en verdiep ik me wat meer in de verzorging ervan. Mijn favoriet is de anthurium, die geeft het hele jaar door bloemen en dat is in zo’n saaie kamer wel welkom.”

Inkomen: 200 euro netto (bijbaan), 250 euro (DUO), 100 euro (zorgtoeslag). Vaste lasten per maand: tv, internet en mobiel (10 euro), studentenvereniging (10 euro), dispuut inclusief borrelgeld (50 euro), boodschappen (100 à 150 euro), studieboeken (60 euro), kleding (50 euro), openbaar vervoer (20 euro), uitstapjes (50 euro) en planten (15 euro). Sparen: wat over is. Laatste grote aankoop: vijf dagen Kopenhagen (300 euro).

