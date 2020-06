De vakantieplanning is de laatste weken een veelbesproken onderwerp bij ons thuis. De oudste gaat op zeilkamp, de middelste op hockeykamp. Mijn jongste dochter van negen wil graag op ponykamp. Al surfend over het internet dacht ze nog een ander leuk kamp gevonden te hebben, speciaal voor kinderen die, net als zij, ADHD hebben. Een concentratiekamp.

