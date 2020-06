‘Trump stelde wegens de handel geen sancties in om behandeling Oeigoeren’

Donald Trump heeft geen sancties ingesteld tegen hooggeplaatste Chinese functionarissen vanwege de detentiekampen in Xinjiang omdat hij onderhandelingen over het handelsakkoord niet wilde verstoren. Dat heeft de Amerikaanse president vrijdag gezegd in een interview met Axios, meldt de site maandag. Met de deal was veel geld gemoeid, aldus Trump, „en als je dan ineens extra sancties gaat instellen…”

De Chinese autoriteiten hebben kampen gebouwd waar moslims worden vastgezet, met name Oeigoeren. In die kampen worden grote aantallen (ongeveer een miljoen) mensen ‘heropgevoed’, zoals de eufemistische omschrijving luidt. Volgens mensenrechtenorganisaties wordt met de kampen gepoogd de cultuur van de Oeigoeren, hun taal, geloof en gebruiken, te onderdrukken. Het Australian Strategic Policy Institute schreef in maart in een rapport dat tienduizenden mensen dwangarbeid moesten verrichten.

‘Invoerheffingen erger dan sancties’

De VS hebben al sancties getroffen tegen China, zei Trump vrijdag tegen Axios. „Ik heb invoerheffingen ingevoerd voor China, die zijn veel erger dan iedere sanctie die je kan bedenken.” Ook wijst hij erop dat hij vorige week zijn handtekening heeft gezet onder een wet waarmee onder meer enige sancties worden ingesteld tegen Chinese ambtenaren. Andere landen hebben dergelijke stappen nog niet gezet.

Trump tekende de Uyghur Human Rights Policy Act terwijl hij onder vuur lag vanwege beschuldigingen van zijn voormalige veiligheidsadviseur John Bolton. Die stelde in zijn memoires dat Trump volgens een tolk vorig jaar tijdens de G20-top in Osaka tegen de Chinese leider Xi Jinping heeft gezegd dat de bouw van de kampen „precies het juiste besluit” is. Volgens Bolton stelt Trump zijn beleid in dienst van zijn eigen politieke belangen en herverkiezing.

Trump heeft die aantijgingen ontkend. Wel erkent hij in het interview met Axios dat de handelsbelangen hem ervan weerhielden om sancties in te stellen terwijl over de handel gesproken wordt. „En ik heb een geweldige deal gesloten, die voor 250 miljoen dollar aan bestedingen kan opleveren. En trouwens, ze kopen een boel, zoals je waarschijnlijk hebt gezien.” Trump vindt de handelsrelatie heel belangrijk, maar niet alleen uit eigenbelang, zei hij. „Ik wil veel meer zaken doen met dit land. (…) Trouwens, wat goed is voor het land is ook goed voor mij. Wat goed is voor het land is ook goed voor de verkiezingen.”