Thuiskok. Modern Thais

Een van de eerste recepten in het boek Thai, ‘meer dan 70 recepten uit de Thaise keuken’ van de Zweedse kok en culinair auteur Tove Nilsson is ‘French fries met limoen’. Eerlijk, ik had niet direct frietjes verwacht, maar Thai is dan ook een boek geïnspireerd op de moderne Thaise keuken, stevig geworteld in traditie, maar ontvankelijk voor internationale invloeden.

Nilsson begon zich voor de Thaise keuken te interesseren uit nieuwsgierigheid naar de gerechten die ze in restaurants in Bangkok en andere wereldsteden proefde en die de fried rice in ananas overstegen. Ik begrijp die fascinatie heel goed. In Bangkok aten wij eens bij Nahm dat lang op de lijst van vijftig beste Aziatische restaurants stond: mijn geliefde was niet onder de indruk, maar ik vond de moderne benadering van klassieke gerechten geweldig. Bomvol smaak, maar tegelijk heel verfijnd met vertrouwde ingrediënten die verrasten door de manier van voorbereiden. ‘Schoon eten’ noem ik dat, het wordt gekenmerkt door goede ingrediënten en een gevoel voor balans.

In Kopenhagen aten mijn nicht en ik bij Kiin Kiin, geheel terecht bekroond met een Michelin ster, dat de Thaise keuken een gastronomische behandeling geeft met fantastisch speelse gerechten. Ik hou erg van traditionele gerechten die de eenvoud en de warmte van thuis tot uitdrukking brengen; ze vervelen nooit. Maar ik ben ook dol op goed uitgevoerde moderne interpretaties van klassiekers, omdat ze balanceren op het randje van oud en nieuw, herkenbaarheid en verrassing. Ze kunnen totaal anders zijn en toch in de kern zo bekend. Dat vind ik mooi.

Zo inventief gaan we het deze week echter niet maken. Thai is een toegankelijk boek gemaakt door iemand die niet met de Thaise keuken is opgegroeid, maar die er wel van houdt en zich erin verdiept heeft. Ik geef er de voorkeur aan als mensen uit andere culturen hun eigen recepten en verhalen delen, maar dit is een vrolijk boek vol fotogerechten waar je zomerkriebels van krijgt en een ticket door wilt gaan boeken. Dat laatste kan niet, voor eens zijn de rollen omgedraaid en zijn wij Europeanen ongewenst in de rest van de wereld, maar met de juiste boodschappen in huis en de recepten bij de hand kunnen we tropische sferen nabootsen.

Tove Nilsson Thai Uitgeverij Good Cook 176 blz. € 20,95

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 22 juni 2020