Techsucces uit Duitsland stort in als kaartenhuis

„I’m a shooting star, leaping through the sky. I’m gonna go, go, go. There’s no stopping me.” De tekst van Queens ‘Don’t Stop Me Now’ beschreef jarenlang het credo van fintechbedrijf Wirecard. Als een komeet ging de beurskoers meermaals door het dak door de jaar na jaar aanhoudende dubbelcijferige winstgroei. Iedereen wilde investeren in een van de weinige wonderkinderen op Duits technologiegebied.

Zo hard als de ster van Wirecard steeg, zo snel valt-ie de afgelopen dagen ook weer. Het aandeel van de onderneming – verantwoordelijk voor het digitale betaalverkeer bij bedrijven als Aldi en Lidl - daalde sinds donderdagochtend van 104 euro naar 25 euro. Tien miljard aan beurswaarde verdampte in twee dagen tijd. Vrijdag stapte topman Markus Braun onder druk van activistische aandeelhouders op. Ook verlaagde Moody’s de kredietwaardigheid van het bedrijf naar de junkstatus. Reden: een mogelijk boekhoudschandaal.

Wat is er aan de hand? Wirecard is geld kwijt. 1,9 miljard euro om precies te zijn. Het gaat om kapitaal dat volgens het bedrijf zelf op derdenrekeningen in Azië zou moeten staan. De twee beherende banken ontkennen echter dat het bedrijf een klant bij ze is. Het geldspoor loopt daar dood.

Waar is het dan wel? Wirecard moest donderdag de publicatie van de jaarcijfers over 2019 voor de derde keer uitstellen. Accountant EY had aanwijzingen dat het bedrijf de boekhouder probeerde „te misleiden” en mogelijk „vervalste” informatie over de inkomsten had verstrekt. Kortom: de balans zou kunstmatig zijn opgepompt met te rooskleurige winsten.

EY kon daardoor de cijfers niet goedkeuren. Het Duitse bedrijf zelf stelde mogelijk slachtoffer te zijn geworden van „gigantische oplichting” en zei aangifte te gaan doen van fraude. Tegen wie die gericht zou zijn, benoemde Wirecard niet.

Niet onverwacht

De voorlopige val van de beurslieveling komt niet geheel onverwacht. Al in de eerste jaren na oprichting in 1999 groeide het in München gevestigde bedrijf veel harder dan concurrenten. Onrealistisch snel, zeiden onder meer shortsellers die al jaren speculeerden op een koersval. De speculanten geloofden niet dat het bedrijf de groei kon volhouden en zetten ook vraagtekens bij de gepresenteerde winsten.

Wirecard schrijft de opmars toe aan het feit dat het in markten stapte waar anderen wegbleven. Zo verzorgde het in de beginjaren betaaldiensten voor online gaming en pornowebsites.

In 2008, 2016 én 2019 deed EY al onderzoek naar de beschuldigingen, maar vond toen geen bewijs. In plaats daarvan werden de speculanten aangepakt door de Duitse markttoezichthouder BaFin, onder meer met een verbod van twee maanden op het ‘short gaan’ op Wirecard.

Investeerders bleven ondertussen geld steken in Wirecard, een van de weinige grote fintechbedrijven in Duitsland. Zo beloofde de Japanse Softbank 900 miljoen euro in ruil voor bijna 6 procent van de aandelen. Tussen 2004 en 2018 vervijftigvoudigde bovendien de omzet. Ook werden er meer dan twintig overnames gedaan in voornamelijk Azië.

Bij een van die dochterbedrijven in Singapore meldden zich in 2018 meerdere klokkenluiders. Winsten zouden er kunstmatig worden opgepompt, stelden ze. De uitkomsten van een onderzoek naar de praktijken bleven echter in een la liggen. Daarop stapten de klokkenluiders naar de Financial Times. De krant publiceerde in 2019 een reeks verhalen waaruit blijkt hoe de groeicijfers van Wirecard vooral gebaseerd zijn op de activiteiten van drie Aziatische bedrijven.

Zo zou 290 miljoen euro – ruim de helft van de inkomsten voor belasting in 2016 – komen van de drie dochterbedrijven. Nader onderzoek van de FT toonde aan dat de ondernemingen nauwelijks inhoud hebben. Zo zou een van de drie, een bedrijf in Dubai, maar zes personeelsleden hebben en een Filippijnse dochter het kantoor delen met een busmaatschappij. Een derde bedrijf, ConePay, stond zonder zijn medeweten geregistreerd op het adres van een gepensioneerde zeeman op de Filippijnen.

Wirecard heeft de beschuldigingen altijd afgedaan als „vals” en „misleidend”. Het dreigde de FT zelfs voor de rechter te slepen om de verhalen.

Na nieuwe onthullingen in het najaar van 2019 stelde Wirecard toch KPMG aan om het bedrijf door te lichten. De accountant verklaarde in april van dit jaar een belangrijk deel van de tussen 2016 en 2018 behaalde winsten niet te kunnen terugvinden. Het gaat om 1 miljard euro.

Donderdag bleek zelfs bijna 2 miljard euro zoek, een kwart van het balanstotaal van Wirecard. Dat geld zou staan op rekeningen bij twee Aziatische banken, BDO en BPI. Zij ontkenden vrijdag echter dat Wirecard een klant bij ze is en stelden dat bankdocumenten zijn vervalst. Topman Markus Braun stapte niet lang daarna op.

Ondertussen zijn er nog veel vragen. De belangrijkste: waar is het geld dan wel gebleven? Wat wist Braun van mogelijke boekhoudfraude? En hoe kan het dat EY ondanks eerdere aanwijzingen de jaarcijfers steeds goedkeurde?

Het zijn vragen waar de komende tijd antwoord op moet komen. Wel is duidelijk dat één groep zich ‘winnaar’ mag noemen in deze crisis. Na jarenlang te zijn verguisd zei een speculant donderdag na de koersval: „Ik geloof dat ik net een fortuin heb verdiend.”

NRC Future Affairs Techredacteur Wouter van Noort over hoe technologie onze samenleving razendsnel verandert Inschrijven