Syrische arts gearresteerd in Duitsland op verdenking van oorlogsmisdaden

De Duitse politie heeft vrijdag een Syrische arts gearresteerd op verdenking van het martelen van gevangenen in Syrië. Dat heeft het Duitse openbaar ministerie maandag bekendgemaakt, melden Duitse media. De in deelstaat Hesse gearresteerde Alaa M. zou voor de Syrische geheime dienst hebben gewerkt en wordt beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid.

M. kwam medio 2015 vanuit Syrië naar Duitsland en zou daar als arts hebben gewerkt. Volgens de aanklacht werkte M. eerder in een militaire gevangenis in het Syrische Homs en zou hij daar ten minste twee gevangenen hebben gemarteld. Volgens het onderzoek sloeg hij in november 2011 een gevangene met een plastic buis en schopte hij de man terwijl die op de grond lag.

Het slachtoffer had eerder een epileptische aanval gehad na een „martelsessie”. De volgende dag zou de verdachte samen met een andere dokter de man hebben geslagen tot hij bewusteloos raakte. Het slachtoffer werd in een deken gerold en weggedragen. Het slachtoffer, dat was opgesloten omdat hij had deelgenomen aan een protest, stierf even later. Officieel is de doodsoorzaak niet bekend.

Lees ook over het proces tegen twee andere Syrische verdachten die in het Duitse Koblenz werden gearresteerd: Eerste proces wandaden Assad

Het regime van de Syrische president Bashar al-Assad treedt sinds 2011 hard op tegen de oppositie en schuwt daarbij het gebruik van geweld niet. „Werkelijke of vermeende oppositiefiguren werden in het hele land illegaal gearresteerd, vastgehouden, gemarteld en soms vermoord”, aldus de Duitse aanklager.

De arrestatie van M. komt op het moment dat twee voormalige leden van de Syrische geheime dienst terechtstaan in de West-Duitse stad Koblenz. Ook zij worden beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid voor hun rol in een gevangenis waar duizenden oppositieleden zijn gemarteld. Het is voor het eerst sinds het uitbreken van de Syrische burgeroorlog dat verdachten terechtstaan voor misdaden tegen de menselijkheid in Syrië.