Zeeuwse oesters en mosselen uit handel om giftige stof

Op mossel- en oesterpercelen in de Oosterschelde en de Grevelingen zijn te hoge concentraties van de giftige stof tetrodotoxine (TTX) gevonden. Dat bevestigt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maandag na berichtgeving door Omroep Zeeland. Schelpdieren van de betreffende percelen mogen voorlopig niet worden verkocht. Mosselen en oesters uit omliggende percelen worden getest voordat ze in de handel komen.

TTX is een giftige stof die bepaalde bacteriesoorten produceren en die het zenuwstelsel kan aantasten. Hoe de stof precies in mosselen en oesters komt, is niet duidelijk. De NVWA voert reguliere metingen uit bij de percelen. Bij een controle vorige week werd een te hoge concentratie van TTX ontdekt bij een aantal percelen en werden de schelpdieren van die plekken direct uit de handel gehaald. Hoe groot het gebied precies is dat de percelen beslaan, kan een woordvoerder van de NVWA niet zeggen.

Controleren

Hoelang het opschorten van een deel van de verkoop nodig zal zijn, kan de NVWA-woordvoerder niet inschatten. „Op een gegeven moment zijn de waarden weer genoeg gedaald.” De woordvoerder benadrukt dat de NVWA „heel regelmatig” controles uitvoert, zeker nu te hoge concentraties TTX zijn geconstateerd.

Volgens Jaap de Rooij van de Nederlandse Oestervereniging, waarbij enkele tientallen Zeeuwse oesterkwekers zijn aangesloten, hoeven consumenten niet te vrezen dat ze geen schelpdieren meer kunnen eten. „De hoge concentratie TTX is in kleine gedeeltes aangetroffen”, zegt hij. „Schelpdieren zullen nog gewoon te krijgen zijn, geen enkel probleem.”

In 2016 had de mosselsector ook problemen met de giftige stof. Toen werden voor het eerst te hoge concentraties TTX aangetroffen. Naar schatting leed de sector daardoor 10 miljoen euro schade.