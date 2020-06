Russische justitie eist 6 jaar cel voor regisseur Serebrennikov

De Russische justitie heeft zes jaar gevangenis en een boete van 800.000 roebel (10.264 euro) geëist tegen filmmaker en theaterregisseur Kirill Serebrennikov. Dat meldt staatspersbureau Ria Novosti maandag.

De prijswinnende regisseur van het Gogol-Centrum wordt sinds 2017 verdacht van het verduisteren van subsidiegelden. Hij zat twintig maanden in huisarrest, tot april vorig jaar. Serebrennikov heeft altijd ontkend en zijn medestanders zeggen dat er politieke motieven zitten achter de vervolging. Volgens hen wordt hij vanwege inhoud van zijn werk vervolgd.

Serebrennikov is niet de enige die terecht staat in de zaak. Theaterroducent Aleksej Malobrodski hoorde vijf jaar cel en een boete van 300.000 roebel (omgerekend 3.849 euro) tegen zich geëist. Tegen een andere producent, Joeri Itin, en een medewerker van het Russische ministerie van Cultuur, Sofja Apfelbaoem, werd ieder vier jaar cel en een boete van 200.000 roebel (2.567 euro) geëist. Justitie wil verder dat alle gedaagden drie jaar lang een beroepsverbod krijgen opgelegd voor bepaalde beroepen.

Politieke motivatie

De Russische justitie stelde in eerste instantie dat Serebrennikov met de andere gedaagden 133 miljoen roebel (1,7 miljoen euro) aan subsidies achterover had gedrukt. Dit zou onder meer zijn gebeurd door meer te factureren voor een theaterproject dan dat het in werkelijkheid had gekost en door sommige producties überhaupt niet uit te voeren. Later bleek deze lezing niet te kloppen. De theatermakers zouden het volledige bedrag wel in het project hebben gestoken, en het budget zelfs hebben aangevuld tot 300 miljoen roebel (3,85 miljoen euro) met eigen geld en met bijdragen van externe sponsoren.

Een Moskouse rechtbank oordeelde afgelopen herfst dat er „fundamentele tegenstrijdigheden” zaten in de tenlastelegging van het OM. Zo was niet duidelijk gemaakt welke producties misten of hoe het geld precies verduisterd zou zijn. De procureur-generaal ging terug naar de tekentafel waarna het OM met een nieuwe aanklacht kwam. Hierin is het vermeende ontvreemde bedrag bijgesteld naar 129 miljoen roebel (zo’n 1,66 miljoen euro).

„De aanklager beschouwt de schuld van alle gedaagden bewezen en heeft de hoogte van de schade bijgesteld”, zei de openbaar aanklager in de rechtbank, schrijft persbureau Tass. Volgens Justitie hebben de regisseur en producenten „onofficieel salaris” aan zichzelf laten uitkeren. Een van de belangrijkste getuigen voor deze zaak, de accountant van een van de verdachten, trad afgelopen week naar buiten met de boodschap dat ze haar verklaring onder „zware druk” had afgegeven. Agenten zouden tegen haar hebben gezegd dat ze „in de boeien geslagen zou worden en naar de gevangenis zou worden gestuurd” als ze niet zou zeggen dat er geld was verduisterd.

Het Gogol-Centrum van de vermaarde en controversiële Serebrennikov stond bekend om zijn maatschappijkritische voorstellingen waar plaats was voor onderwerpen als homoseksualiteit. Om deze reden vermoeden veel mensen een politiek motief in de ‘fraudezaak’ — het conservatieve Rusland is zeer afkerig van lhbti-uitingen.