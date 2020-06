Opnieuw is Iraanse balling doelwit van een aanslag

Met bebloede armen en een ontbloot bovenlijf zakt een 38-jarige Iraanse man vrijdagmiddag door z’n knieën op het Stationsplein in Leeuwarden. Even daarvoor heeft hij een man meermalen met een mes gestoken. Zonder enige weerstand kan de politie de verdachte arresteren, blijkt uit filmpjes op sociale media. Ondertussen ligt het slachtoffer hevig bloedend naast zijn auto.

Neergestoken is Sadegh Zarza (64), een voor het Iraanse regime gevluchte Iraniër die in de jaren tachtig naar Nederland kwam. Hij is volgens de Leeuwarder Courant, die zijn broer sprak, betrokken bij de Koerdische Democratische Partij Iran (KDPI) in Nederland – een in Iran verboden groep van Koerden die autonomie nastreven. Zarza is inmiddels buiten levensgevaar, bevestigt zijn familie op Facebook en tegenover de Leeuwarder Courant.

‘Politieke gedachten’

De dader, die sinds maart in Nederland was, wilde Zarza „doden” en daar zaten „politieke gedachten achter”, zegt zijn advocaat Peter Bonthuis tegen de Leeuwarder Courant. Onbekend is of en hoe hij zelf gewond raakte. Hij zou Zarza verantwoordelijk houden voor de dood van vier vrienden. Onduidelijk is wanneer die zijn omgekomen. Bonthuis bevestigt de berichtgeving in de Leeuwarder Courant, maar kan geen toelichting geven omdat de verdachte maandag in beperkingen is gesteld. De broer van Zarza noemt de dood van de vier vrienden in de Leeuwarder Courant „een puur verzinsel”. Hij denkt dat het Iraanse regime achter de aanslag zit.

Lees ook: Iran kan hard toeslaan

‘Sterke aanwijzingen rol Iran’

De afgelopen jaren zijn in Nederland vaker aanslagen gepleegd op Iraanse ballingen. Twee van hen kwamen zelfs om het leven. In november 2017 werd Ahmad Mola Nissi doodgeschoten in Den Haag. Hij was de voorman van de organisatie ASMLA die streeft naar onafhankelijkheid voor de Arabisch sprekende minderheid in Zuidwest-Iran.

Twee jaar eerder werd Ali Motamed, een elektricien uit Almere, voor zijn huis doodgeschoten door huurmoordenaars. Na zijn dood bleek dat hij zich een nieuwe identiteit had aangemeten. Motamed heette eigenlijk Mohammad Samadi en was in Iran bij verstek ter dood veroordeeld wegens zijn rol bij een aanslag die in 1981 aan 73 Iraniërs het leven kostte. Voor aansturing op de dood van Motamed kreeg Naoufal F., bijgenaamd Noffel die samenwerkte met Ridouan Taghi, levenslang.

Begin 2019 stelde het kabinet op basis van informatie van de AIVD „sterke aanwijzingen” te hebben dat Iran betrokken was bij beide liquidaties. Als signaal tegen „de vijandelijke acties” zette Nederland twee ambassademedewerkers in 2018 uit. Iran ontkent elke betrokkenheid bij de liquidaties.

In het recentste jaarverslag van de AIVD waarschuwde de dienst voor diverse landen, waaronder Iran, die er niet voor terugschrikken tegenstanders en critici „de mond te snoeren”. Sterker nog: „Sommige landen schuwen zelfs geweld tegen opposanten in het buitenland niet”, schrijft de AIVD.

Het is nog onduidelijk of het Iraanse regime betrokken is bij de steekpartij op Sadegh Zarza in Leeuwarden. De politie heeft inmiddels een Team Grootschalige Opsporing (TGO) ingezet, wat vaker gebeurt bij zware en complexe rechercheonderzoeken.