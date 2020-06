Novak Djokovic onder vuur na besmettingen spelers bij zijn eigen toernooi

Novak Djokovic was „zeer dankbaar en enthousiast” dat hij de Adria Tour een maand geleden kon aankondigen. De opzet van het evenement: een serie van vier demonstratietoernooien door de Balkan, in vier weekenden in juni en juli, met meerdere wereldtoppers. In een regio die relatief licht getroffen is door het virus en waar de maatregelen minder streng zijn.

Het idee: zelf iets organiseren om toch te kunnen tennissen nu de sport stilligt. Als afleiding, om bezig te blijven en straks goed voorbereid te zijn als het seizoen wordt hervat. Maar al in het tweede weekend ging het mis.

Zeker twee spelers zijn positief getest op Covid-19, nadat zij afgelopen weekend in actie kwamen bij de tweede stop van de Adria Tour, in de Kroatische kustplaats Zadar. Het gaat om de Bulgaar Grigor Dimitrov en de Kroaat Borna Coric, respectievelijk de nummers 19 en 33 van de wereld. Zij speelden zaterdag tegen elkaar.

Dimitrov trok zich na het duel terug omdat hij zich niet goed voelde. Bij terugkomst in Monaco, waar hij woont, testte Dimitrov positief, maakte hij zondagavond bekend op Instagram. Hij bood zijn excuses aan voor de mogelijke schade die hij heeft veroorzaakt en riep iedereen op die contact met hem heeft gehad, zich te laten testen.

Fluitconcert voor Ivanicevic

De geplande finale tussen toernooiorganisator Novak Djokovic en Andrey Rublev werd geannuleerd. Die mededeling deed de Kroatische oud-speler Goran Ivanicevic, coach van Djokovic, enkele minuten voor aanvang van het slotstuk van het tweedaagse evenement in Zadar, voor het publiek dat zat te wachten. Ivanicevic, Wimbledon-winnaar in 2001, werd uitgefloten op de baan.

Zo’n duizend mensen, waaronder spelers en toeschouwers, werden na het nieuws getest op het coronavirus. Coric bleek ook besmet te zijn, evenals de fitnesstrainer van Djokovic en de coach van Dimitrov. Coric voelt zich goed en had geen symptomen, stelde hij op Twitter.

Stevige kritiek klinkt op de toernooiorganisatie, die te weinig voorzorgsmaatregelen zou hebben genomen om besmettingen tegen te gaan. De spelers zijn niet getest bij aankomst in Zadar, schrijft de Kroatische sportkrant Sportske novosti. Op de tribunes, met enkele duizenden toeschouwers, werd niet gehandhaafd op voldoende afstand. Desinfecterende middelen ontbraken bij de ingang van het stadion.

Novak Djokovic, afgelopen weekend in actie tijdens een wedstrijd in het Kroatische Zadar. Foto Antonio Bronic/Reuters

Mondkapjes werden nauwelijks gedragen, ook niet door mensen van de organisatie. Alleen bij de persconferentie op vrijdag, voorafgaand aan het toernooi, werd de aanwezigen gevraagd deze te dragen. Er was regelmatig fysiek contact tussen de spelers onderling, zoals omhelzingen – ook met Dimitrov.

Bij activiteiten in de stad om het toernooi te promoten, begaven ze zich tussen grote groepen fans, zonder afstand te bewaren.

Als afsluiting van het openingsweekend in Belgrado, de geboortestad van Djokovic, bezochten de spelers vorige week zondag een discotheek. Op beelden is te zien dat onder anderen Djokovic en de Duitser Alexander Zverev met ontbloot bovenlijf dansen in de volle club, met ook enkele schaars geklede vrouwen. „A little party never killed nobody”, zingt de dj.

Ben Rothenberg, een invloedrijke tennisjournalist en werkzaam voor The New York Times, noemde de gebeurtenissen rond de Adria Tour een „middelvinger” richting de maatregelen omtrent social distancing.

Onverantwoord gedrag

De spelers wordt roekeloos en onverantwoord gedrag verweten. Juist in een tijd dat de tenniswereld zoekt naar oplossingen om straks – vanaf augustus staan weer toernooien gepland, waaronder de US Open – veilig evenementen te kunnen organiseren, deden zij alsof er niets aan de hand was.

Met name voor Djokovic is dit een precaire zaak. Hij nam het initiatief voor het toernooi en is nauw betrokken bij de organisatie. Zijn jongere broer Djordje is de toernooidirecteur. Djokovic, die al langer een imagoprobleem heeft, ligt als nummer één van de wereld én als voorzitter van de spelersraad van tourorganisator ATP onder een vergrootglas. Dat zijn eigen toernooi nu op een sof uitloopt, is pijnlijk, en zet zijn positie als voorzitter van de spelersraad onder druk.

Na het eerste weekend in Belgrado was er al kritiek, onder meer vanwege de uitpuilende tribunes en spelers die elkaar gewoon de hand schudden. Djokovic zei vorige week in een podcast van Eurosport dat dit geluid vooral uit de westerse wereld klonk. Het is volgens hem „moeilijk” om „mensen uit te leggen” dat de situatie in Servië en omringende landen anders is dan in de Verenigde Staten of Groot-Brittannië. De Servische regering heeft vorige maand de meeste beperkingen opgeheven.

Djokovic kwam eerder al in opspraak omdat hij tegen verplichte vaccinatie is, mocht dat worden ingesteld als voorwaarde om te kunnen reizen. Djokovic is voorstander van alternatieve geneeskunde.

De toernooiorganisatie verklaarde zondagavond dat ze correct hebben gehandeld. „We hebben te allen tijde de epidemiologische maatregelen van de landen waar de Adria Tour werd georganiseerd strikt gevolgd.”

Eerder gaf Montenegro, waar het toernooi komend weekend zou plaatsvinden, al geen toestemming voor de Adria Tour.