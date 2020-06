Nederlandse boeren mogen extra mest blijven uitrijden onder voorwaarden

Nederlandse boeren mogen nog twee jaar meer mest uitrijden dan andere Europese lidstaten. Daarmee heeft de Europese Commissie ingestemd, meldt minister Carole Schouten (Landbouw, ChristenUnie) maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Europese regels mogen boeren maximaal 170 kilo stikstof uit dierlijke mest uitrijden per hectare. Nederlandse boeren kunnen onder voorwaarden gebruik maken van derogatie, oftewel, de toestemming vanuit Brussel om af te wijken van die norm. Voor de zandgrond geldt dan maximaal 230 kilo stikstof per hectare, en voor de rest van Nederland 250 kilo.

‘Goed nieuws’

Schouten noemt de Europese instemming „goed nieuws”. Volgens de minister heeft de derogatie positieve effecten op „de waterkwaliteit, het klimaat en de agrobiodiversiteit”. Wel zegt ze dat een derogatie ook kan leiden tot meer stikstof uitstoot. Dit was voor de Commissie aanleiding voor de aanvullende voorwaarden.

Eén van de voorwaarden voor aanspraak op derogatie is dat de Nederlandse boeren minstens 80 procent grasland hebben. Dat is beter voor de waterkwaliteit omdat grasland meststoffen goed opneemt. Ook mogen boeren op klei- en veengrond alleen met een sleepvoet bemesten bij een maximum buitentemperatuur van 20 graden. De minister verwacht de Europese beschikking over „een aantal weken” in te voeren.

Landbouwcollectief LTO spreekt van „een belangrijk besluit”, maar heeft wel kritiek op de voorwaarden. „Met deze aanvullingen worden de werkzaamheden weer meer door externe factoren bepaald. Hierdoor wordt het uitvoeren van het werk minder flexibel”, aldus de organisatie.