Modegroep FNG kondigt reorganisatie aan: 47 winkels sluiten

Al maanden is het onrustig bij de Belgische FNG Group. Maandag werd duidelijk hoe het grootste modeconcern van het land de crisis in het bedrijf te lijf wil gaan. Tot 47 Belgische winkels van de 170 zullen sluiten, en maximaal 287 banen worden geschrapt, zo maakte het moederbedrijf van onder andere modeketens Miss Etam, Claudia Sträter en Steps bekend. Het gaat om ruim een kwart van het totaal aantal FNG-banen in België. Hoeveel winkels en banen precies zullen verdwijnen, moet de komende maanden duidelijk worden. In totaal heeft FNG zo’n vijfhonderd winkels in verschillende landen.

Dat er een herstructurering aan zat te komen, kon geen verrassing meer zijn. Eind maart maakte FNG bekend dat de winst en omzet onder druk stonden als gevolg van de corona-uitbraak. Al snel bleek er meer aan de hand te zijn. De Belgische beurstoezichthouder FSMA had twijfels bij een aantal transacties van FNG in 2018. De publicatie van de jaarcijfers over 2019 werd daarop voor onbepaalde tijd uitgesteld. De handel in het aandeel werd stilgelegd, en is nog altijd niet hervat. Ondertussen werden ook de financieel directeur en de topman – een van de drie oprichters van het bedrijf – vervangen.

Lees ook: Plots lijkt het sprookje van modeimperium FNG voorbij

Monsterverlies

Een kleine twee weken geleden trad crisismanager Yves Pollé aan en publiceerde het modeconglomeraat met flinke vertraging alsnog zijn jaarcijfers over 2019. FNG bleek een monsterverlies van 293 miljoen euro te hebben geleden, tegenover een winst van ruim 11 miljoen in 2018. Bij het opmaken van het jaarverslag werden verschillende dubieuze transacties ontdekt, waarvan documenten ontbraken of onvolledig of onduidelijk waren. Ook de schuld van het bedrijf bleek hoog. FNG werd groot dankzij overnames van noodlijdende kledingketens, die het bedrijf vervolgens oplapte. Vooral de laatste jaren waren dat er veel. Uit de jaarcijfers blijkt dat de schuld van het bedrijf is opgelopen tot zeker 400 miljoen euro.

Bescherming

FNG heeft nu ook bescherming tegen zijn schuldeisers aangevraagd bij de ondernemingsrechtbank in Mechelen, wat kan resulteren in een opgelegd uitstel van betaling voor drie maanden. Het bedrijf onderhandelt al enige weken met banken en obligatiehouders, maar de gesprekken verlopen moeizaam. FNG hoopt van de banken meer tijd te krijgen om orde op zaken te stellen. Aan zijn obligatiehouders heeft FNG gevraagd om een uitstel van betaling tot eind dit jaar. Onlangs gaf een eerste groep schuldeisers daar toestemming voor, de rest komt aankomende vrijdag samen.

Een woordvoerder van FNG benadrukt dat het bedrijf voorlopig alleen in België winkels zal sluiten. In Nederland, waar FNG eerder dit jaar al besloot tientallen winkels te sluiten, zijn daar vooralsnog geen nieuwe plannen voor.

Het overgrote deel van de nu te sluiten winkels is van schoenenmerk Brantano: dertig van de 110. Alle zeventien winkels van kindermerk Fred & Ginger verdwijnen. Er komt eveneens een herstructurering van het hoofdkantoor. Hoeveel besparingen dat precies moet opleveren, is nog onduidelijk.

FNG lichtte de vakbonden maandagochtend in over de maatregelen. Secretaris van vakbond ACV Puls Sven De Scheemaeker verklaarde zich voor de camera’s van persbureau Belga ontstemd. Hij vreest dat deze ontslagronde slechts „het topje van de ijsberg” is en er vooral is gekomen om banken en obligatiehouders gerust te stellen. Het personeel is het slachtoffer van „de roekeloze aanpak” van het vorige management, aldus De Scheemaeker.