‘Mesaanvaller Reading bekend bij de inlichtingendiensten’

De man die verdacht wordt van de mesaanval in Reading, zaterdag, was bekend bij de autoriteiten. De BBC meldt op basis van bronnen bij de veiligheidsdiensten dat het gaat om de 25-jarige Khairi Saadallah, die in 2019 in beeld kwam bij de inlichtingendienst MI5. Hij zou oorspronkelijk uit Libië komen. The Telegraph schrijft dat hij tegenover vrienden opschepte dat hij als kindsoldaat tegen Moammar Gaddafi heeft gevochten, maar ook dat hij kampte met psychische problemen.

Saadallah zit vast op verdenking van een terreurdaad, melden Britse media. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van drie mensen, en de verwondingen bij drie anderen. Bronnen stellen tegenover de Daily Mirror dat een politieman hem met een „rugbytackle” tegen de grond heeft gewerkt. De antiterreurpolitie gaat ervan uit dat Saadallah de dader is en alleen gehandeld heeft. „Het onderzoek heeft tot nu toe geen aanwijzingen opgeleverd dat er nog andere mensen bij de aanval betrokken waren en momenteel zijn we in verband met dit incident niet op zoek naar iemand anders.”

Tovervloek

De verdachte woont in Reading, een stad in het zuidoosten van het land met zo’n 230.000 inwoners. Kieran Vernon, een vriend van Saadallah, zegt tegen de BBC dat hij geen raar gedrag vertoonde. „Als we afspraken, spraken we over het drinken van whisky en hoe verschillende soorten ganja [cannabis, red.] je denkpatronen beïnvloeden.” Zijn nicht zegt tegen The Telegraph dat hij kampte met stemmen in zijn hoofd, dacht dat hij achtervolgd werd en onder behandeling was voor psychoses. „Hij zei altijd dat het was alsof iemand een tovervloek over hem had uitgeroepen.”

Een van de slachtoffers is de 36-jarige James Furlong, een geschiedenisleraar uit Wokingham. Zijn ouders omschrijven hem volgens Britse media als een „prachtige, intelligente, eerlijke en leuke” man. De leiders van de school waar hij werkte noemen hem „heel vriendelijk en zachtaardig” en prijzen zijn „oprechte plichtsbesef en aandacht voor ieder van onze leerlingen”. Ook Joe Ritchie-Bennett kwam om, zo zei zijn Amerikaanse familie tegen CBS. De identiteit van de derde dode is nog niet bekend. In Reading is maandag aan het eind van de ochtend een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers.