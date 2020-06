Merkel veroordeelt rellen Stuttgart: afschuwelijke taferelen

Bondskanselier Angela Merkel heeft het vandalisme en geweld tegen de politie van afgelopen weekend in Stuttgart krachtig veroordeeld. Merkel noemde de rellen maandag „afschuwelijke taferelen”. „Degenen die hebben deelgenomen aan dergelijke gewelddaden, politieagenten brutaal hebben aangevallen, winkels hebben vernield en geplunderd, hebben geen geldige reden om dat te rechtvaardigen”, aldus een woordvoerder van Merkel in Die Zeit.

Ook bondspresident Frank Walter-Steinmeier veroordeelde de rellen. „Geweld, vandalisme en pure wreedheid moeten worden vervolgd en bestraft met de strengste regels van de rechtsstaat”, aldus Steinmeier maandag in Berlijn. De rellen worden door de autoriteiten in Duitsland als „ongekend” omschreven. De Duitse politiebond roept naar aanleiding van de onrust op tot een alcoholverbod op openbare plaatsen in de stad en een avondklok.

Minister van Binnelandse Zaken Horst Seehofer riep maandag op tot „zware straffen” voor de relschoppers. „Wij beschermen degenen die ons beschermen”, aldus Seehofer. Hij signaleerde dat het geweld tegen politie en hulpverleners toeneemt en noemde dat „een alarmsignaal voor de rechtsstaat”.

Drugscontrole

De onrust begon zaterdag rond middernacht toen een 17-jarige jongen werd gecontroleerd door de politie op verdenking van drugsbezit. Vervolgens keerden omstanders zich tegen de agenten. Zo’n vijfhonderd relschoppers trokken in groepen naar het stadscentrum om urenlang te rellen. Zij gooiden met stenen naar de politie en zo’n veertig winkels raakten beschadigd of werden geplunderd. Ook raakten twaalf politiewagens beschadigd en negentien politieagenten lichtgewond, een van hen brak zijn pols.

Uiteindelijk werden 24 relschoppers gearresteerd, onder wie meerdere minderjarigen. De coronamaatregelen en de recente discussie rond racisme en politiegeweld zou voor extra spanningen hebben gezorgd, aldus de Duitse politie. De rellen waren echter niet politiek gemotiveerd volgens de autoriteiten.

Ook in Nederland vonden afgelopen weekend rellen plaats. Vrijdagnacht in Hoorn en een dag later ook in Den Haag. Daarbij werden in totaal meer dan honderd mensen gearresteerd. Zowel in Hoorn als Den Haag werd een demonstratie gekaapt door hooligans die volgens de politie bewust naar de steden kwamen om te rellen. In Hoorn ging het om een aanvankelijk rustig verlopen Black Lives Matter-demonstratie, in Den Haag om een protest tegen de coronamaatregelen.