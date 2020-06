Keeper Stekelenburg keert terug bij Ajax

Doelman Maarten Stekelenburg keert per 1 augustus terug bij Ajax. Dat meldt de Amsterdamse club maandag. De 37-jarige keeper komt transfervrij over van het Engelse Everton en heeft voor één seizoen getekend.

Stekelenburg heeft de jeugdopleiding van Ajax gedaan. De geboren Haarlemmer speelde van 2002 tot 2011 282 duels in het eerste elftal. In die periode werd Ajax drie keer landskampioen. Verder speelde de 58-voudig international voor AS Roma, Fulham, Monaco en Southampton. Sinds 2016 stond hij onder contract bij Everton.

De doelman is zelf „uiteraard” blij dat hij terugkeert bij Ajax, „de club waar het voor mij allemaal begonnen is”, zegt hij op de website van Ajax. „Als gezin wilden wij sowieso dit jaar terug naar Nederland en ik hoopte daarbij eigenlijk maar op één club.”

Ajax was op zoek naar een keeper omdat Bruno Varela, vorig seizoen reservekeeper, bij de club vertrekt. Een andere doelman, Dominik Kotarski, wordt verhuurd. Bovendien wil eerste keeper André Onana weg bij de club. „Maarten Stekelenburg is een keeper die we hier goed kunnen gebruiken”, aldus Ajax-directeur Marc Overmars. „Ik denk dat hij kwaliteit toevoegt op het veld en gezien zijn leeftijd en ervaring ook gaat zorgen voor een nog betere balans in onze selectie.”