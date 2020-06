Ivoorkust: terroristen achter aanslag op politieagenten opgepakt

Het hoofd van een jihadistische militie die eerder deze maand een bloederige aanslag pleegde in Ivoorkust, is opgepakt. Dat heeft de Ivoriaanse minister van Defensie Hamed Bakayoko maandag bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. De aanslag kostte aan zeker tien soldaten het leven.

Op 11 juni werd een controlepost in het noorden van het land aangevallen door meerdere gewapende mannen. Eén van hen zou bij een vuurgevecht zijn omgekomen. Naast het hoofd van de militie, zouden ook andere betrokkenen nu zijn opgepakt. Over de betrokkenen werd verder geen informatie gegeven.

Het incident was de eerste extremistische aanslag in Ivoorkust sinds 2016, toen een aanval op een strandresort aan negentien mensen het leven kostte. Gevreesd wordt dat geweld van jihadistische groeperingen uit Mali, Burkina Faso en Niger overslaat op Ivoorkust en andere West-Afrikaanse landen. De Verenigde Naties waarschuwden vorig jaar al voor een sterke toename van geweld in de regio.