In het obligatiebier van Dorpsbrouwerij Terheijden zit iets te veel alcohol

Er moest 7 procent alcohol in het bier. Dat is het rentepercentage van de obligaties die het Traais Energie Collectief uitgeeft voor zijn leden, om de groene energievoorziening van het dorp te financieren. En in het Brabantse Terheijden hoort daar een speciaalbiertje bij: Be(e)TEC, een lichte tripel met honing van de dorpsimker.

Eenmaal vergist bleek het percentage 7,2 procent, vertelt dorpsbrouwer René Schokker. Maar dat geeft niet: zo precies hoeft het niet op het etiket te staan. „Je mag er van de NVWA een half procent naast zitten.”

We staan in Dorpsbrouwerij Terheijden: een keuken met ketels en een opslag ernaast, in een boerenschuur tussen de akkers buiten Terheijden. Overdag werken vrienden René Schokker (43) en Marcel Maan (45) allebei in de IT-sector, maar in hun vrije tijd brouwen ze voor het dorp. Hun eerste bier brouwden ze zes jaar geleden om het dorpszwembad te behouden, dit voorjaar brouwden ze tripel voor de lokale energiecoöperatie.

Tripel per fiets

Ze hadden het zich wel anders voorgesteld toen op 11 maart het obligatiebier het vergistingsvat in ging. De uitgifte van de obligaties die afgelopen donderdag werd ingeluid – tripel moet rijpen – zou een avond worden zoals ze die van het Traais Energie Collectief (TEC) kennen. Zoals de ‘Meet-Up’ van vorig jaar herfst, vertelt Marcel Maan. Een mannetje of tweehonderd binnen in de feestzaal van de kerk, een lage bar langs de kant. „Catchy. Ze doen het wel goed daar.” Er zou flink van de speciale tripel gedronken worden.

Maar toen kwam corona. Donderdag, bij de presentatie van de obligaties, mochten er dertig man ‘echt’ bij zijn. De meesten van de 550 leden van TEC volgden de avond noodgedwongen via Zoom. De eerste vijf geïnteresseerde proevers die zich tijdens de avond meldden, kregen nog tijdens de uitzending het bier per fiets thuisbezorgd.

Bier voor het dorp is een traditie in Terheijden die begon met het lokale zwembad. Het Puzzelbad, het buitenbad middenin het dorp. Bijna vijftig jaar geleden werd het opgericht, nadat – toen ook al – bewoners geld (‘Puzzelstukjes’) hadden gedoneerd. Nu is het bad niet meer weg te denken, maar steeds weer laaide de discussie met de gemeente op. Er moest veel geld bij, en het nabijgelegen Made heeft óók een bad. Toen de situatie in 2014 weer eens nijpend was, besloten Schokker en Maan – geen zwemmers, maar wel voorzitter en secretaris van de Stichting Vrienden van het Puzzelbad – bier te gaan verkopen om het zwembad te steunen.

Ze noemden hun brouwerij Puzzelaer, en het zwembadbier Traais Tripeltje schopte het in 2016 tot ‘Beste Bier van Brabant’. Omdat het goed gaat met het brouwen en omdat buiten Terheijden niemand snapt wat bier met puzzels te maken heeft, staat er sinds kort ‘Dorpsbrouwerij Terheijden’ op het etiket.

Met hun vat van 300 liter zijn ze zelfs voor een microbrewery klein, maar het hele dorp wordt bediend. De molen, de slijter, en nu al voor de tweede keer het Traais Energie Collectief. „Ik krijg vlekken in mijn nek als mensen zeggen dat ze geen vrijwilligerswerk kunnen doen omdat ze het al zo druk hebben”, zegt Marcel Maan. Vrijwilligers zijn er veel in Terheijden, zeggen ze. Oudpapierophalers zijn nog wel eens moeilijk te vinden, maar voor het zwembad of een Halloween-feest voor de kinderen staat iedereen klaar. „Dat is het wij-gevoel. Traaie gaat ’t doen.”

Over het energiecollectief was René Schokker eerst sceptisch. „Energiebedrijven passen voor mij in het rijtje verzekeraars, banken, autohandelaren. Maar nu ik ze heb leren kennen, denk ik er heel anders over.” Het zijn mensen van het dorp, vandaar. Marcel Maan staat al op het punt om zelf obligaties à 250 euro te kopen. „Het is Traais. Daar ben ik gevoelig voor.”