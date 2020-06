Frankrijk repatrieert tien kinderen van IS-strijders uit Syrië

Tien kinderen van Franse jihadisten, die vastzaten in kampen onder Koerdische controle in het noorden van Syrië, zijn in de nacht van zondag op maandag teruggehaald naar Frankrijk. Dat heeft het het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag bekendgemaakt. De kinderen zijn overgedragen aan de gerechtelijke autoriteiten, krijgen een medische controle en hulp van de sociale diensten.

Het besluit is volgens het ministerie genomen vanwege „de situatie van deze bijzonder kwetsbare, jonge kinderen” en met toestemming van de lokale autoriteiten. Waar de kinderen zijn aangekomen is niet bekend. Sinds Islamistische Staat in maart 2019 ten val is gebracht, heeft Frankrijk in totaal 28 kinderen van jihadisten uit Syrië gerepatrieerd.

In totaal zitten er zo’n 150 volwassen Fransen, vooral vrouwen, en zo’n driehonderd Franse kinderen vast in kampen in Noord-Syrië. Net als veel andere Europese landen worstelt Frankrijk met de vraag wat er met hen moet gebeuren. In totaal zitten er zo’n 12.000 buitenlanders, van wie vierduizend vrouwen en achtduizend kinderen, vast in de Koerdische kampen. De meerderheid zit in het kamp Al-Hol, waar de omstandigheden zeer slecht zijn. De vrees is groot voor een uitbraak van het coronavirus in het kamp, waar afstand houden onmogelijk is en nauwelijks sanitaire voorzieningen zijn.

Hoge Raad

Ook in Nederland speelt de discussie wat er met de vrouwen en kinderen van uitreizigers moet gebeuren. De AIVD schat dat er zo’n 210 kinderen met een Nederlandse link in Syrië en Turkije zitten. In Al-Hol, het grootste kamp in Noord-Syrië, zitten volgens de laatste cijfers van de Nederlandse inlichtingendienst zo’n dertig vrouwen en negentig kinderen. Het kabinet is echter zeer terughoudend met het terughalen van de kinderen. Omdat zij niet van hun moeders gescheiden mogen worden, zouden ook de vrouwen vaak teruggehaald moeten worden. Het kabinet zei tot nu toe steeds meer in de berechting van de vrouwen in de regio te zien in plaats van in Nederland.

Een rechter oordeelde vorig jaar dat de Nederlandse overheid een inspanningsverplichting heeft om 56 kinderen uit de kampen terug te halen. Het kabinet ging tegen die uitspraak in hoger beroep waarna het gerechtshof in november oordeelde dat het kabinet zelf mag bepalen of de kinderen opgehaald moeten worden. De 23 vrouwen die de zaak hadden aangespannen gingen vervolgens in cassatie en de Hoge Raad moet deze zomer nu een laatste oordeel vellen. Afgelopen week bleek dat kabinet in ieder geval één IS-vrouw die nu in Noordoost-Syrië verblijft toch in Nederland wil berechten. De rechtbank in Rotterdam heeft het kabinet daarvoor zes maanden extra de tijd gegeven.