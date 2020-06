Fotobeurs Unseen opnieuw verschoven, kunstbeurs PAN afgelast

De Amsterdamse fotografiebeurs Unseen is vervroegd naar 19 tot en met 21 september. De kunst- en antiekbeurs PAN, die in november plaats zou vinden, is afgelast in verband met het coronavirus.

Door de pandemie is de negende editie van Unseen voor de tweede keer verschoven. Toen Art Basel, de belangrijkste beurs voor hedendaagse kunst ter wereld, van juni naar september werd uitgesteld en samen zou vallen met Unseen, voelde Unseen-directeur Fons Hof zich verplicht zijn beurs door te schuiven naar de tweede week van oktober. Toen de Zwitserse beurs twee weken geleden alsnog werd afgelast, kwam de oorspronkelijk datum voor Unseen weer vrij.

Hof, sinds februari de nieuwe mede-eigenaar van Unseen: „In oktober dubbelde onze beurs met Photo London, met deels dezelfde deelnemers. Bovendien zal het weer in september vermoedelijk beter zijn. Belangrijk, want Unseen is voor een deel buiten.”

PAN, gepland voor de laatste week van november, besloot de 34ste editie te „verplaatsen” naar volgende jaar november. In een persbericht noemde de organisatie drie redenen voor haar besluit: de gezondheidsrisico’s voor alle betrokken, de financiële risico’s voor exposanten en partners, en de huidige veranderlijke regelgeving rondom grootschalige evenementen.

Fons Hof, ook directeur van Art Roterdam, zei onlangs in NRC dat hij ondanks corona goede kansen ziet voor regionale beurzen als Unseen en Art Rotterdam. De animo onder galeriehouders en bezoekers is volgens hem groot. Door de gezondheidsvoorschriften zijn weliswaar minder bezoekers mogelijk, maar die tegenvallende inkomsten verwacht Hof op te vangen door flink in de kosten te snijden.

Om de Nederlandse kunstmarkt in coronatijd een stimulans te geven, maakte het Mondriaan Fonds in mei bekend galeriehouders te steunen die opnieuw willen deelnemen aan Unseen, PAN en Art Rotterdam. Het fonds maakte daarvoor 8,5 ton vrij. Deelnemers kunnen daarmee hun standhuur volledig vergoed krijgen. Vanuit de kunstwereld kwam kritiek op de steunmaatregel, die „oneerlijk” van opzet zou zijn. Het Mondriaan Fonds laat weten na te denken over een goede bestemming van het budget dat vrij is gekomen door het afgelasten van PAN.