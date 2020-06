Exitpolls Servië: regerende partij president Vucic behaalt absolute meerderheid

De regerende Servische Progressieve Partij (SPP) onder leiding van de huidige president Aleksandar Vucic, heeft volgens voorlopige uitslagen een absolute meerderheid behaald bij de Servische parlementsverkiezingen van afgelopen zondag. Dat blijkt maandagochtend uit exitpolls van onderzoeksbureau Ipsos en de Servische denktank Center for Free Elections and Democracy (CeSID), laten internationale persbureaus weten.

Volgens de prognoses heeft de populistische rechtse partij van Vucic ruim 62 procent van de stemmen gewonnen, goed voor ongeveer 179 van de 250 parlementszetels. De tweede grootste partij, de Socialistische Partij (SPS), staat op ongeveer 11 procent van de stemmen, omgerekend 30 zetels. De rechts-populistische Servische Patriottische Alliantie (SPAS) staat op 4 procent en tien zetels.

De opkomst was met 48 of 49 procent iets lager dan de 56 procent van vier jaar geleden. Mogelijk speelt het coronavirus een rol: de verkiezingen in Servië waren de eerste in Europa sinds de uitbraak van het virus in februari. Ze stonden eerder gepland in april, maar werden door de coronacrisis uitgesteld. Bij stembureau’s konden kiezers mondkapjes krijgen om verspreiding van het virus dat Covid-19 veroorzaakt tegen te gaan.

Boycot

Ook een boycot door een aantal oppositiepartijen verklaart mogelijk de lagere opkomstcijfers. De verkiezingen verliepen volgens critici niet eerlijk en vrij, onder meer omdat Vucic en diens zakenpartners de meeste media in het land in hun macht zouden hebben.

Vanaf december 2018 werd in meerdere Servische steden en dorpen een aantal maanden ieder weekend geprotesteerd tegen Vucic, onder leiding van de toen 24-jarige Jelena Anasonovic. Veelal waren de demonstranten studenten en jongeren. Ze uitten onder meer kritiek op geweld tegen politieke tegenstanders en het gebrek aan mediavrijheid.