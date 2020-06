Ehm, ja, en wat vinden Kaag en De Jonge dan precies?

De timing was uitstekend. Zowel Hugo de Jonge (CDA) als Sigrid Kaag (D66) mochten de afgelopen dagen op zorgvuldig geregisseerde wijze hun kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap van hun partij bekend maken. De wijze waarop ze door hun partij op het schild worden gehesen en het traject dat daaraan vooraf ging, roept wel vragen op.

Allereerst de vraag of tegenkandidaten zich nog zullen melden. Bij het CDA liet Wopke Hoekstra weten geen ambitie te hebben om lijsttrekker te worden, en bij D66 maakte Kajsa Ollongren duidelijk zich ook niet kandidaat te stellen. Weinig lijkt de twee droomkandiaten De Jonge en Kaag nog in de weg te staan. .

Gert Jan Geling is docent integrale veilgheidskunde en was binnen D66 betrokken bij het initiatief Opfrissing.

Een spannende strijd tussen kandidaat-lijsttrekkers lijkt niet waarschijnlijk. En daarmee zijn het CDA en D66 weinig uniek. Bij de VVD wijst alles erop dat Rutte voor een nieuwe termijn als premier gaat. En bij vrijwel alle andere partijen staat de nieuwe lijsttrekker al vast. Een strijd binnen partijen tussen kandidaten en stromingen lijkt iets van het verleden te zijn.

Dat is niet alleen bijzonder jammer, maar ook een probleem. Want politiek is niet alleen een strijd tussen partijen om de grootste te worden, maar vooraleer een strijd tussen ideeën. Tussen richtingen en personen die staan voor bepaalde ideeën.

Maar een richtingenstrijd, en een strijd tussen verschillende kandidaten die elk hun eigen visie hebben, wordt steeds meer gezien als iets wat schade toe kan brengen aan partij én kandidaten. Doe daarom maar niet, is de gedachte.

Deze strijd vindt daarmee niet plaats op de voorgrond waar hij thuishoort, maar in achterkamertjes. Daar wordt door het partij-apparaat bepaald wie voor de toekomst van de partij de meest geschikte kandidaat is.

Oneliners en algemeenheden

Hebben De Jonge en Kaag dan geen ideeën? Kaag gaf aan te staan voor „nieuw leiderschap, voor een tolerantie en inclusieve samenleving”. De Jonge voor „de opdracht om als één samenleving deze crisis te boven te komen”. Ze vervallen daarmee in oneliners en algemeenheden. Ook daarin doen ze weinig onder voor andere (kandidaat-)lijsttrekkers. Wat hun ideeën nu precies zijn wordt niet duidelijk, terwijl deze toch aan de basis van een kandidatuur zouden moeten staan.

Politiek is idealiter primair een strijd tussen ideeën, niet alleen tussen personen. Maar voor de aankomende verkiezingen stevenen vrijwel alle politieke partijen in Nederland af op een geregisseerde presentatie van één kandidaat, waarbij het onduidelijk is voor welke ideeën hij of zij staat, zonder dat er ruimte is voor een inhoudelijk koersdebat of een richtingenstrijd.

Een intern partijapparaat zal op basis van peilingen, focusgroepen en strijd achter de schermen uitmaken welke lijsttrekker de kiezers voorgeschoteld krijgen – niet de leden op basis van inhoud. Voor onze democratie is dat op den duur funest. En het is de vraag hoelang de kiezers – en de 2 procent van de Nederlanders die nog lid zijn van een politieke partij – dit nog accepteren.