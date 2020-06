Johan Derksen schopt tegen wie hij wil

Johan Derksen slaat weer toe. Wanneer de verdediger van Veendam in november 1973 een Cambuurder onderuit schoffelt, willen woeste supporters de kleedkamer bestormen. Derksen reageert met een obsceen gebaar. Schoppen, slaan, schelden – de voetballer „is bezig een bedenkelijke reputatie op te bouwen”, concludeert het Nieuwsblad van het Noorden. Hij wordt voor vier wedstrijden geschorst en zijn club zet hem te koop, wegens misdragingen op en buiten het veld. Een collega vat het spel van Veendam samen: „Meer schoppen dan voetballen”.

Bijna een halve eeuw later is oud-voetballer Derksen een bekende analist in het praatprogramma Veronica Inside (VI). Onderuit schoffelen doet de 71-jarige Drent nu louter verbaal, maar hij kan daarmee nog steeds golven van verontwaardiging over de tribunes jagen.

„Ik kan Nederland wel even uit de brand helpen”, zei hij maandagavond. „Ik bied mijn excuus niet aan, ik trek het boetekleed niet aan en ik ga niet door het stof.” Hij reageerde hiermee op de rel die vorige week ontstond toen hij rapper en dichter Akwasi vergeleek met Zwarte Piet. Als reactie op de ophef had VI maandag de advocaat Natacha Harlequin en de Marokkaans-Nederlandse oud-voetballer Driss Boussatta uitgenodigd om met Derksen te discussiëren. Derksen vond dat hem geen blaam trof, dat het Akwasi zijn schuld was, want die had „opgeroepen tot geweld”. Akwasi zei bij een demonstratie op de Dam dat hij Zwarte Piet „hoogstpersoonlijk op zijn gezicht” wilde trappen. Harlequin vroeg Derksen om meer empathie te hebben. Derksen vindt dat niet nodig – hij vond de gasten „overgevoelig”.

Anders dan andere racistische grappen in VI ging deze vorige week niet ongemerkt voorbij. Er volgde een kleine adverteerdersboycot: Gillette, Zespri Kiwi’s en Albert Heijn zeggen dat ze niet meer rond VI willen adverteren. Concertorganisator Mojo overweegt om de samenwerking met Derksens bluesfestival te beëindigen. Spelers van Oranje willen niet meer door VI geïnterviewd worden. Ze meldden op sociale media: „Dit is ver over de grens. Niet voor de eerste keer, niet voor de tweede keer. Keer op keer op keer. Enough is enough.” Derksen vindt hen hypocriete „kwajongens”.

Een soort voetbalkantine

Nadat de Drentse politiezoon Derksen (Heteren, 1949) in 1977 stopte met voetballen, werd hij journalist bij Voetbal International, vanaf 2000 tot 2013 was hij hoofdredacteur. Veronica Inside begon in 2001 min of meer als tv-verlengstuk van dat blad. Het programma heeft diverse titels gehad en is vorig jaar van RTL naar Talpa verhuisd, maar de afkorting VI en de inhoud bleven vrijwel ongewijzigd. VI, zo wordt steeds uitgelegd, is een soort voetbalkantine waar dit soort grove humor nu eenmaal thuishoort. Vanaf 2001 zitten presentator Wilfred Genee en commentatoren Derksen en oud-voetballer René van der Gijp wekelijks aan tafel om over voetbal te praten. In de beginjaren gold Derksen, als hoofdredacteur van Voetbal International, als gezaghebbend voetbalanalist. VI heeft een grote, trouwe aanhang van rond de 600.000 kijkers – die zich weinig lijken aan te trekken van de controverses. In 2011 werd het programma bekroond met de Gouden Televizier-Ring.

Afzeikhumor

Sinds Derksen geen hoofdredacteur meer is en met ruzie vertrokken is bij het blad dat ook geen inbreng meer heeft in het programma, lijkt serieuze voetbaljournalistiek minder van belang geworden. Steeds vaker – zeker als er geen voetbal is, zoals nu – behandelen de mannen ook andere thema’s, doorgaans over wat er elders op televisie te zien is. De afzeikhumor van Derksen en Van der Gijp is hierin belangrijk.

Derksen vindt de recente ophef over de aanval op Akwasi allemaal koude drukte om een onschuldig grapje. Maar daarvoor is zijn repertoire aan grappen over Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond te consistent. Bovendien koppelt hij die grappen aan serieuze beschouwingen tegen minderheden. Ook zijn aanvankelijke steun aan Forum voor Democratie is geen grapje. De opmerking over Akwasi hoorde bij een serieuze tirade tegen antiracistische betogers. Volgens Derksen valt het enorm mee met racisme in Nederland. Zwarte mensen die hun ervaringen met racisme op televisie delen, vindt hij „schreeuwende gekkies.” Dat hij midden in de Black Lives Matter-protesten olie op het vuur gooit, is dus geenszins een toevalstreffer.

Derksen stelt de Nederlands-Marokkaanse gemeenschap verantwoordelijk voor verloedering. In 2016 zei hij: „Er zijn toch heel wat clubs naar de klote gegaan omdat ze toevallig hun veld bij een wijk hebben liggen waar veel Marokkaanse gezinnen liggen. [...] Het is wel degelijk een probleem: een te grote groep Marokkaanse jongens in elftallen.” Derksen heeft zijn afkeer tegen Nederlanders van Marokkaanse afkomst verklaard uit zijn ervaring als bewoner van Gouda, waar coffeeshopklanten in zijn portiek zaten. Hierdoor voelde hij zich genoodzaakt de stad te verlaten. Hij zei hierover in 2017: „Tien procent van de inwoners van Gouda was Marokkaan en negentig procent van de criminaliteit en onrust werd door die tien procent veroorzaakt.” Hij voegde hieraan toe: „Je moet nooit generaliseren.” Bij een opsomming van vermeend onhandelbare Marokkaanse voetballers noemde hij ook de half-Ghanese Memphis Depay.

Omdat hij hierop steeds vaker kritiek krijgt, leeft bij Derksen en zijn verdedigers het idee dat je in Nederland niet meer alles mag zeggen wat je wil, en dat de vrijheid van meningsuiting in gevaar is. In VI zei hij hierover eerder: „Het is te gek voor woorden dat ik in de zestiger jaren strijd voor mijn vrijheid heb moeten voeren en dat alles mocht, en nu met terugwerkende kracht mag er niks meer. Iedereen wordt maar boos, actiegroepen, trutwijven die zitten te huilen aan tafels bij die talkshows.”

2013 Van der Gijp zegt dat voetbal geen sport is voor homo’s omdat die op hun veertiende in een kapperszaak gaat werken. 2016 Derksen zegt dat het zwarte Amsterdamse raadslid Sylvana Simons (BIJ1) op een „aapje” lijkt. 2016 Derksen zegt dat „Marokkanen” amateurclubs „naar de kloten” helpen. 2017 Derksen noemt de zwarte PSV-voetballer Joshua Brenet „een oude mijnwerker die zich niet gedoucht heeft”. 2017 Van der Gijp zegt over het homohuwelijk van Gordon: „Ik had die vaselinepot even weggezet, geen trek in die onzin!” 2018 Van der Gijp verkleedt zich als vrouw. Derksen zegt dat transgenderisme „niet normaal” is. 2019 Derksen vindt dat Nederlandse voetballers die voor Marokko uitkomen, „ondankbaar”.