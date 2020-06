De vuurdoop van Sigrid Kaag

Het NOS Journaal had de niet onverwachte kandidaatstelling van Sigrid Kaag als lijsttrekker van D66 zondag op de derde plaats in het bulletin van acht uur gezet, maar verder konden de spindoctors van haar partij elkaar tevreden op de virtuele schouders slaan: de minister was overal. Eerst in tegelijk online geplaatste interviews met Marloes Lemsom (EenVandaag) en Eva Jinek (RTL), later op de avond in Op1.

De kritiek dat redacties van actualiteitenprogramma’s graag D66’ers uitnodigen werd zo niet bepaald weerlegd. De tweede zin ging steeds over een element dat gezien de positie van D66 in de peilingen niet heel actueel is: Kaags ambitie om premier te worden.

Vooral het meer dan twintig minuten durende gesprek met Jinek, verspreid via evajinek.nl, was opmerkelijk. Niet vanwege de inhoud, maar omdat Jinek met het ingelaste interview de indruk wekte zich bij de campagne van Kaag aan te sluiten. Op verzoek van Kaag was de locatie Rotterdam. Dat is „een stad van ambitie, visie en met plek voor iedereen” – ook een stad die altijd dezelfde clichés in politici wakker kust, maar dat terzijde.

Een erg kritisch interview werd het niet. Jinek sloeg geen grote vragen over, maar drukte nergens door. Ook niet toen Kaag vertelde dat ze haar besluit met een ‘het zal je misschien verbazen’ had ingeleid bij fractieleider Rob Jetten. Er kwam geen onverstandig woord over Kaags lippen. „We hebben de politiek klein laten worden”, zei ze onder meer.

Snelle beslissingen

In het met zes minuten veel kortere gesprek met Lemsom in EenVandaag zat wel een moment waarop het schuurde. Dat was toen de verslaggever de minister verraste met de opmerking dat er ‘op het ministerie’ getwijfeld werd aan Kaags vermogen om snelle beslissingen te nemen. „Is dat zo? Ik dacht het niet”, counterde Kaag prettig gedecideerd. Verder trad ook daar het probleem op dat gesprekken over plannen vaak saaier zijn dan gesprekken over daden.

De werkelijke vuurdoop was het live-optreden bij Fidan Ekiz en Jeroen Pauw in Op1. Daar greep Kaag het eerste item – over de uit de hand gelopen demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Malieveld – aan om te zeggen dat burgemeesters vooral steun verdienen. Zo nam ze impliciet stelling in het dispuut tussen de Amsterdamse burgemeester Halsema en haar kabinetscollega Grapperhaus. Het zal haar bij linkse kiezers geen kwaad doen.

Pauw vroeg wat langer door over de reactie van Jetten op Kaags kandidatuur, maar vulde na Kaags beleefde ontwijkingen uiteindelijk zelf maar in dat de ervaring voor de jonge D66-fractieleider waarschijnlijk onder „omgaan met teleurstellingen” viel. Het gesprek was in elk geval zo levendig dat toen het over de reële kansen van Kaag op het premierschap ging – tussen droom en benoeming staan nog dertig zetels in de weg – de kandidaat ontspannen stelde: „We staan natuurlijk ook nog niet op een royale voorsprong.”

Om helderheid te krijgen over Kaags ideeën, wilden Ekiz en Pauw weten wat ze van een reeks actuele thema’s vond: excuses voor het koloniaal verleden, de omgang met omstreden standbeelden, de beloning van zorgpersoneel en een keuze tussen ‘team Derksen’ of ‘team Akwasi’. De ex-diplomaat toonde zich daar bedreven in haar oude vak: wel duidelijk maken wat je denkt, maar zonder het expliciet te zeggen.

Toen even later een uit de kluiten gewassen studiovlieg maar geen genoeg kon krijgen van de nabijheid van Kaag, zei de minister: „Dat kan honing en azijn zijn.” Het verwees in een moeite door naar wat de kandidaat na deze vlekkeloos gespinde eerste dag nog te wachten staat.