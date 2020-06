Chocola stuwt verkoop van fairtrade

Nederlanders hebben vorig jaar meer en vaker fairtrade producten gekocht. In 2019 nam de groei van de verkoop van chocoladerepen, bananen en bloemen met het groen-blauwe symbool met 3 procent toe ten opzichte van 2018. Bijna negen op de tien Nederlanders koopt weleens een fairtrade product, gemiddeld eens per maand.

Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau GfK op basis van het jaarverslag van de Stichting Max Havelaar dat maandag is gepubliceerd.

Het Fairtrade-keurmerk stelt boeren in ontwikkelingslanden in staat om een beter bestaan op te bouwen en te investeren in duurzame bedrijfsvoering. Een keurmerk garandeert dat de leverancier een minimumprijs betaalt aan de betrokken boeren, die zo minder afhankelijk zijn van prijsschommelingen.

Lees ook dit opiniestuk: Koffiedrinken is net zo erg als vlees eten, vliegen en autorijden

Volgens Stichting Max Havelaar leverde de verkoop van fairtrade producten in Nederland de betrokken boeren in ontwikkelingslanden vorig jaar 7,7 miljoen euro op boven de minimumprijs. Dat bedrag komt, volgens de organisatie, ten goede aan bijvoorbeeld investeringen in productverbetering, trainingen voor boeren, onderwijs of medische zorg.

De omzet van Tony’s Chocolonely steeg vorig jaar met ruim een kwart

Met name fairtrade cacao is in opkomst – in Nederland werd vorig jaar ruim 17 miljoen kilo fairtrade chocola verkocht, ruim 20 procent meer dan het jaar ervoor. Belangrijke oorzaak van deze stijging was de beslissing van supermarktketen Aldi om rond de feestdagen (paaseitjes, chocoladeletters) alleen nog maar fairtrade chocolade in de schappen te leggen. En vorig jaar steeg de omzet van ‘ 100 procent slaafvrije chocolade’ Tony’s Chocolonely met meer dan 25 procent naar 69,6 miljoen euro. Ook Lidl en Plus breidden hun assortiment fairtrade chocolade uit.

De verkoop van fairtrade thee – een markt die sowieso ernstig onder druk staat – nam juist af. Vorig jaar werd ruim 200.000 kilo minder van deze thee verkocht, een daling van 8,5 procent. Met name jonge consumenten verkiezen groene thee en verse gember- of muntthee boven de standaard theezakjes. De afnemende populariteit van zwarte thee was voor levensmiddelenconcern Unilever een reden om begin dit jaar bekend te maken afstand te willen doen van zijn theedivisie.

Volgens Stichting Max Havelaar loopt de verkoop van fairtrade producten in Nederlandse supermarkten ook in de coronacrisis redelijk door, al verwacht de stichting dat het sluiten van kantoren effect gaat hebben op de koffieverkoop, laat woordvoerder Tara Scally weten.

Voor de boeren is de coronacrisis „een grote klap”, zegt Scally. „Deze boeren leven al in onzekerheid. Door corona moet er nu op plantages totaal aangepast worden gewerkt. Dat vergt investeringen die voor de meeste boeren niet te doen zijn.”