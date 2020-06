Brief van Marcel Proust geveild voor ruim 36 duizend euro

Een brief van de Franse schrijver Marcel Proust waarin hij Johannes Vermeers Gezicht op Delft het mooiste schilderij ter wereld noemt, heeft vrijdag op een veiling in Neuilly 36.400 euro opgebracht, aanzienlijk meer dan verwacht.

Het Mauritshuis in Den Haag, eigenaar van het schilderij, was een van de onderbieders op de brief. Met hulp van fondsen en particulieren kon het museum tot 15.000 euro op de brief bieden. „Dat was helaas niet genoeg”, zegt een woordvoerder.

Veilinghuis Aguttes in Neuilly-sur-Seine bood de uit 1921 daterende brief aan met een richtprijs van 2.500 tot 3.000 euro. Proust schreef de vijf kantjes lange brief aan Jean-Louis Vaudoyer, de kunstcriticus met wie hij bevriend was en die hem ooit attendeerde op een goudgeel stukje muur in Vermeers stadsgezicht. Dat zonovergoten stukje muur ging een belangrijke rol spelen in Prousts 3.000 pagina’s dikke romanreeks À la recherche du temps perdu (Op zoek naar de verloren tijd).

Het veilinghuis maakte niet bekend wie de koper is. De brief maakte deel uit van de in 2015 door de Franse staat geconfisqueerde megacollectie van het Musée des Lettres et Manuscrits, de collectie Aristophil. Deze verzameling bevatte 136.000 zeldzame boeken, brieven en manuscripten van personages die de geschiedenis, de wetenschap, de literatuur, de kunst en de muziek ‘maakten’, van Proust en Marquis de Sade, tot Isaac Newton en John F. Kennedy.

De oprichter van deze verzameling, Gérard Lhéritier, werd in 2015 gearresteerd omdat hij de brieven en manuscripten gebruikte voor een piramidespel. Volgens The New York Times kochten zo’n 18.000 mensen aandelen van Lhéritier en belegden in totaal zo’n miljard dollar. De zaak kwam aan het licht toen beleggers probeerden hun aandelen te verkopen.